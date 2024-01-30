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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘指游錫堃跟黨團立場沒不同　笑韓國瑜、黃國昌相擁「千古傳奇」

▲▼柯建銘 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院將於2月1日舉行第11屆院長與副院長選舉，對於民眾黨提出四項改革及單一召委制主張，民進黨院長候選人游錫堃表示有共識的部分可以先做，也贊同單一召委制，引發討論。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘今（30日）受訪表示，游院長是他個人意見，他也知道黨團立場。媒體追問如何看待韓國瑜、黃國昌抱在一起？柯也直呼那一幕是千古傳奇。

有媒體詢問黨團跟游錫堃是否立場不同調？柯建銘回應，游院長是他個人意見，他也知道黨團立場，當院長後他也了解立法院組織法第三條，議事要中立，不管任何法案他絕對要中立，不可能指導民進黨或是在野黨提出什麼國會改革，沒有這種角色，站在他的立場上，大家談什麼都可以，但就是議事中立。

柯建銘指出，黨團跟游錫堃立場沒有不同，他講的很清楚，這代表他個人意見，立法院也不是只有國會改革，還有很多案子，他都會依照立法院組織法要求議事中立來處理，就是如此。

藍營酸游錫堃想當院長想瘋了？柯建銘表示，不用這樣講，各黨在這次院長選舉上各有策略跟高度，這樣的說法太誇張，球在柯P身上，一個黨要選誰，究竟韓國瑜跟游錫堃誰比較好，不相信要經過這樣的程序像在演戲，衝聲量作秀而已，民眾黨到現在還在觀望、還在想，這黨應該關門了吧。

媒體也追問，如何看待黃國昌跟韓國瑜抱在一起？柯建銘直言，那一幕千古傳奇。昨天有一幕是我認為表現非常好，蔡其昌說他只跟老婆抱，這代表他的政治智慧。

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