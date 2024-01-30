備戰新國會！　不分區藍委林倩綺、吳宗憲推文化、司法法案改革

▲國民黨「新國會、新願景、新希望！推動司法、文化法案改革！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新國會將於2月1日開議，國民黨不分區立委當選人林倩綺、吳宗憲今（30）日於國民黨中央黨部召開記者會，將以自身文化、司法專業，推動相關法案的改革工作，包括提高文化資產所有權人的獎勵、補償機制，促進文資保存，以及推動設立特偵組、恢復兩岸共同打擊犯罪等。

曾出任高雄縣、新北市文化局長的林倩綺表示，自己是台東阿美族原住民，將從自身經驗出發，為文化藝文產業和原住民的政策爭取福利，重新審視文化產業相關法律，使相關法案更精進及與時俱進。

林倩綺也預告，任內將推動相關修法，包括提高文化資產所有權人的獎勵、補償機制，促進文資保存；修法設定文化部預算比例，保障文化發展經費；提高營利事業、個人資金挹注行政院核定之國家戰略重點文化創意產業之投資抵減額度，增加文創產業的投資誘因。

有20年肅貪檢察官經歷的吳宗憲則強調，要對好人更好，對壞人更壞，上任後要推動設立特偵組；有期徒刑上限從15年提高到25年，遇有加重其刑時，從現行上限20年提高至30年；增列無期徒刑終身不得假釋規定；監督獄政，從嚴審核外役監及假釋；監督法務部依法執行死刑。

吳宗憲指出，會立法支持行政、司法機關打擊詐欺、槍、毒案件；將製造、運輸毒品，與販賣毒品分裂不同條文，從重處理；加重持有槍枝刑責；推動科技偵查法立法；推動數位貨幣、幣商管理專法立法；並推動恢復兩岸共同打擊犯罪機制。

最後，國民黨副發言人賴苡任重申國民黨的國會改革立場，包含正副院長選舉須採記名投票、總統赴立法院進行國情報告常態化、各獨立機關及行政首長的人事任命及解任應受國會強力監督、推動國會調查權和聽證權、制定藐視國會罪等。

