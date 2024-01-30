爭立院龍頭！藍祭黨紀禁跑票　不分區投錯開除黨籍、區域停權3年

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院正副院長選舉2月1日登場，國民黨立法院正副院長被提名人韓國瑜、江啟臣，以及民進黨立法院正副院長被提名人游錫堃、蔡其昌，昨天接連拜會民眾黨立法院黨團，競相「拉票」。為要求票票入軌，避免上屆選舉投錯票窘況再現，國民黨將祭出黨紀，若不分區立委投錯票將直接開除黨籍、區域立委則直接停止3年黨權，列為「冷凍名單」。

回顧第10屆國會選舉，當時國民黨共有38席黨籍立委，推出資深立委賴士葆跟楊瓊瓔，但在院長選舉時，賴士葆僅獲得36票、楊獲得1票、民進黨立委賴品妤1票；另外副院長選舉時，楊瓊瓔也僅獲得36票，藍委鄭天財、溫玉霞各得1票，讓賴士葆怒批，「整個黨團仍像一盤散沙，淪為被輿論揶諭的笑話。」

為避免上次慘況重現，傳出國民黨要祭出黨紀，若有立委未投票、蓋錯人甚至廢票，不分區立委將直接開除黨籍，淪為「任期1天」的短命立委；區域立委則將直接停止黨權，並列入黨團「冷凍名單」，除了無法競選立院委員會召委外，更不排除剔除參選立委、縣市長資格。

對此，新科立委黃健豪表示，今天中午黨團將針對2月1日立院正副院長投票進行模擬，畢竟新科立委比較多怕投錯票，所以類似新生教育訓練；另名新科立委羅廷瑋則說，過去確實有蠻多投錯票的前例，因此今天中午黨團大會時也會建議，希望能模擬投票，讓新科立委先習慣一下。

新科不分區立委吳宗憲則直言，不分區立委就是以國民黨要求為主，黨的指示若這樣就照著走沒問題，「至於說是否會投錯票，我覺得很匪夷所思，到底為何會投錯票？」讀國民義務教育這麼高，看錯的機率至少他不會發生。

國民黨副發言人賴苡任對此表示，國民黨是有組織紀律的政黨，祭出黨紀本就行之有年，這屆立委一定團結在一起。