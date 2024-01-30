幕後／藍綠拜會白黨團　韓國瑜嗨過頭江啟臣踩煞車、柯總召成投票關鍵

▲韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院2月1日開議，當天預計將進行正副院長選舉投票，由於國會三黨不過半，手握8席立委的民眾黨成為關鍵少數，投票意向備受關注。藍、綠兩方昨天接連拜會民眾黨團，與會人士透露，昨會談形式意義大於實質意義，多是在交換國會改革議題，未觸及院長選舉，國民黨韓國瑜維持一貫的熱情、海派，甚至說出，「買賣不成仁義在」；民進黨游錫堃則不斷強調他「個人」意見，不代表民進黨團，略顯對黨內局勢的無奈。

國民黨陣營的韓國瑜、江啟臣29日上午拜會民眾黨團，會前、會後公開的互動都相當熱絡。與會人士觀察，從國民黨提早宣布拜會時間這點可以看出，韓國瑜很清楚這次拜會的目的，明顯是有備而來，會談短短不到一小時，多聚焦在國會改革的討論，韓江對民眾黨的訴求也做出承諾。

據了解，雖然雙方都知道只是形式上的拜會，整場氣氛愉快，但韓國瑜拜會時態度從容、沒有逼迫，還特別提到一句「買賣不成仁義在」，即便真的沒有當選院長，但雙方的交情仍在，讓與會白委留下深刻印象。

有趣的是，向來為人的海派韓國瑜，昨天會議上不僅是「氣氛擔當」，與民眾黨詳談甚歡外，對相關要求幾乎來者不拒、悉數答應。一旁的江啟臣見狀忙「踩煞車」，避免韓在這場政黨對談中一下答應太多東西，影響後續兩黨的互動，並協調採較為保守、但兩方都可以接受的文字。從這邊也看出韓江頗具默契的、即時互補的互動模式。

▲游錫堃、蔡其昌拜會民眾黨團，氣氛不若上午場熱絡。（圖／記者屠惠剛攝）



至於下午場的游錫堃、蔡其昌拜會，與會人士認為，游講的比較「實在」，確實沒有像上午的韓國瑜那樣做出許多的承諾，僅強調是「個人」、還搬出立法院長中立的角色等，「並不能說誠意不夠，只是游錫堃的考量比較現實面、保守」。

與會人士觀察，和游錫堃一起出席的蔡其昌面色凝重、未與現場委員有過多的互動，但在會中發言時就已經有表態反對單一召委制度的推動。與會人士說，蔡其昌整場會談過程板著臉，說是來監軍的也不為過。

過程中，也有委員談到總召柯建銘在黨內的地位。與會人士認為，可以感受到游院長過去確實有推動改革的想法，但最終都沒有成功；事實上，院長保持中立高度、主持議事公允，但仍然可以針對議題進行推動，但過去「柯總召」黨內權力一把抓、實質地位大過院長，也是會影響到合作的考量。

▲柯建銘近來發言對民眾黨相當「犀利」，將是白營投票意向的影響關鍵。（圖／記者屠惠剛攝）