長榮機師「春節不罷工」　已退票付手續費怎辦？交長：會妥善處理

▲交通部長王國材。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空勞資雙方和解，機師工會宣布停止罷工行動。交通部長王國材表示，勞資雙方本於公司聲譽及社會民怨，願意各退一步，以加薪最高1.35萬而言，是加薪10%的幅度，至於已經退票、付手續費的旅客而言，是否會退回手續費，則由長榮航空自行妥善處理。

王國材今日出席「年度路老師頒獎授證典禮」，他在會前聯訪時表示，自從機師工會1/22通過罷工投票後，勞資雙方及相關單位每天都在討論，上周末最關鍵，有幾個勞資爭議的題目一直無法解決，所幸勞資最後本於公司聲譽及社會民怨，都願意各退一步，昨晚達成協議。

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王國材表示，1/22罷工投票通過以後，長榮航空春節期間每日訂票3.8萬人次，每天都持續減少，直到周六只剩下3.3萬人次，至於已經退票且負擔手續費的旅客，是否會退回手續費等，長榮將妥善處理。

針對機師工會原宣稱罷工前24小時會預告，卻被旅客埋怨預告期過短，王國材說，108年勞動部已經討論過此議題，但勞資沒有共識，勞團認為勞權受損，因此目前傾向不修法，不過他會將旅行業者的意見傳達給勞動部，由他們來協助溝通。

王國材表示，已要求交通部的國營公司要每一季定期與工會幹部溝通，及時改善工會提出的問題，避免問題持續累積，最後釀成罷工行動，影響民眾，同時也有請長榮航空等私營的航空公司參考。

長榮航空25日聲明指出，一旦機師工會正式罷工，長榮航空將於第一時間在公司官網、手機App公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動資訊，並提供行程受罷工影響之旅客退票及改票免收手續費之服務，同時也會盡最大努力將旅客簽轉至其他適合的航班。至於其他時間則按照正常規定辦理。