華航、星宇春節訂位9成滿　長榮機師罷工「簽轉空間有限」

▲長榮機師春節若罷工，預估每天將衝擊1.5萬人次。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空面臨機師春節罷工危機，交通部長王國材今表示，推估若長榮機師罷工每天影響出入境超過1.5萬人次，佔整體運量逾1成，將請國籍和外籍航空協助簽轉，不過根據華航和星宇航空統計，熱門航點訂位都已超過9成，能簽轉空間恐怕有限。

交通部近日緊盯長榮航空機師罷工案，王國材表示，目前盤點，春節每天出入境約有15.1萬人次，其中長榮航空佔3.8萬人次，以長榮航空4成機師投下罷工同意票推估，估計每天影響1.5萬人次，但不同航線間相互影響下，推估長榮航空機師春節罷工影響會超過1.5萬人次，佔整體出入境人次1成以上，一旦發生將請國籍和外籍航空協助簽轉。

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不過國籍航空春節訂位都已快客滿，一旦長榮機師罷工，能協助簽轉空間恐怕有限。

華航表示，春節假期訂位踴躍，平均訂位率已超過8成，東京、大阪等東北亞熱門航點也達9成以上。

華航強調，已因應春節旺季加密班次，桃園-北海道增為每周14班，桃園-高松增為每周7班，桃園-富山每周飛航2班，以及飛航山形、釧路、石垣島、高雄-高松、高雄-靜岡等包機，目前過年期間機位持續銷售中。

星宇航空則表示，旅客寒假過年期間安排出遊意願高，各線均訂位強勁，平均多達9成以上。