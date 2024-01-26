長榮機師春節罷工「衝擊逾1.5萬人次」　交長曝勞資歧見大、態度強硬

▲長榮航空機師罷工恐衝擊超過1.5萬人次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮機師公告兩罷工警戒區段，包括2月7日至18日、3月30日至4月7日，涵蓋春節、清明兩大連假。交通部長王國材今(26日)受訪表示，雙方對調薪差距仍很大，勞資雙方態度都比較強硬，正持續努力中，盼達成共識落幕，一旦春節罷工，預估影響會超過1.5萬人次。

長榮航空罷工課題一直有討論，昨晚感覺差距仍很大，也持續溝通中，希望勞資條件趨近一點，的確這次勞資雙方態度都比較強硬，達成共識過程比較辛苦，正在持續努力。

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王國材說明，勞資雙方差距主要在薪資，長榮機師工作希望調薪二成，這比較難達成共識。

針對長榮機師一旦罷工，王國材表示，整體大概都有一定了解準備，春節每天出入境約有15.1萬人次，其中長榮航空佔3.8萬人次，以長榮航空4成機師投下罷工同意票推估，預估影響有1.5萬人次，但由於不同航線間相互影響，因此推估長榮航空機師春節罷工影響會比1.5萬人次還高。

媒體問及當時修法為何沒通過，王國材表示，預告罷工期課題2019年勞動部辦很多公聽會，勞團極力反對，涉及勞資爭議處理，且法令修正要經過過立法院，對眼前危機沒有幫助，現在重點放在避免罷工，目前持續努力中。

為減少長榮機師春節罷工衝擊，王國材表示，協助旅客簽轉方面，國籍航空、外籍航空都會協助，各機場因應設都有研擬當中，但最終還是希望勞資和諧、達成共識，讓罷工落幕。