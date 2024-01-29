連署沒過！台鐵基層「春節不休假了」　交長保證疏運沒問題

▲交通部保證台鐵春節疏運沒問題。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵產業工會日前揚言將發動春節依法休假連署，不過連署數量未超過2017年，今日宣佈暫緩依法休假行動。交通部長王國材表示，上周五有與台鐵公司董事長杜微討論，確定春節疏運沒有問題。

台鐵產工去年12/21決議，號召鐵路員工發動春節依法休假連署，統計迄今為止繳交連署書與假單人數，未超過2017年連署數量，但產工補充，已明確掌握多數地區之車長與站務人員過半連署。

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台鐵產工表示，考量近期機師工會罷工等勞資爭議，國人對交通運輸穩定不信任，再次行動恐損國人對我國交通運輸信任，以及車長自主備勤津貼調高一案，勞資雙方已有明確共識將提高，因此理監事在與車站、車班代表討論後，經多方考量，以及保障所有響應行動會員與員工下，暫緩本次春節依法休假行動。

台鐵產工表示，未來交通部與台鐵公司若只是著重在解決「駕駛員」的訴求，遺忘忽視這群在第一線盡心盡力維持鐵路運輸安全、服務旅客的站務及調車人員、車長以及機、工、電務員工，放任人才流失、待遇差距持續拉大，依法休假行動仍會再起。

王國材表示，台鐵公司主要的工會為台鐵企業工會，該工會會員數較多，企業工會也支持春節疏運，正在協助勸導產業工會成員，上周五他與杜微討論，已確定春節疏運沒有問題。