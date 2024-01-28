長榮拍板「機師最高加薪13.5K」　春節不罷工了！今達成4點協議曝

▲長榮航空勞資雙方達成協議。（圖／機師工會）

記者李宜秦／台北報導

機師工會取得長榮航空機師合法罷工權，日前預告可能會在春節連假期間罷工，今日傳出好消息，在行政院協調下，勞資雙方達成四點協議，調漲飛行員正駕駛每月13,500元、資深副駕駛每月11,000元、副駕駛每月10,000元，且至2026年5月31日為止，不會再針對本次提出的三項議題發動罷工行動。

機師工會今日表示，在行政院協調之下，今日與長榮航空達成四點協議。第一，除長榮航空公司去年年底所宣布的調薪外，長榮航空同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月13,500元、資深副駕駛每月11,000元、副駕駛每月10,000元。此外，長榮航空亦同意調整副駕駛與資深副駕駛之年度晉薪薪級上限。

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▲機師工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至民國115年（2026年）5月31日止，不再就三項勞資爭議標的發動爭議行為。（圖／機師工會）



第二，有關外站津貼部分，長榮航空允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。第三，有關停止進用外籍正駕駛部分，長榮航空同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求使能聘僱，然申請程序上需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。

第四，機師工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至民國115年（2026年）5月31日止，不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。

機師工會表示，對於此次爭議最後得以達成協議、順利落幕，工會希望藉此機會誠摯呼籲並期許資方，日後在公司日常營運過程中，即建立與工會平等協商、互信互賴的機制與企業文化，方為促進勞資雙方和諧、共創勞資雙贏的真正關鍵。