過年瘋出國搭機遇亂流頭好暈　專家曝「4要1不」秘訣

▲出國搭飛機就暈機，專家教你方法避免並減少暈車狀況。（圖／林榮芳攝）

圖文／CTWANT

不少民眾都趁著春節過年與寒假期間出國遊玩，但許多人都有暈車和暈機的體質，特別遇上飛機亂流時，就會讓身心都相當難過，英國一名解剖學專家就根據人體平衡機制，提出「4要1不」的因應之道，讓搭機旅行又容易暈機的人，可以減少暈機狀況。

▲專家「4要1不」讓你減少暈機狀況。（圖／翻攝自Unsplash）

據《紐約郵報》報導，英國蘭開斯特大學（The Lancaster University）臨床解剖學學習中心主任兼教授泰勒（Adam Taylor），在澳洲學術網站《對話》（The Conversation）撰文表示，人體的「空間定向能力」在任何環境會辨識自身與其他物體之間的距離與方向。飛行過程中，80％的空間資訊來自視覺。飛機遇到亂流時，機身突然上下左右晃動，人體內耳平衡機能立即執行空間定向的重新校準，一時之間把飛機晃動當作是人體頭部的活動，卻不符合視覺接收到的訊息，在缺乏外在視覺參考點的情況下，腦部認知會混淆導致感官混亂。

因此人體會產生各種不適感受，包括頭暈、冒冷汗、噁心、嘔吐等症狀。泰勒強調，只要在座位上繫妥安全帶，大多數亂流沒有什麼好擔心的。他也建議採取以下幾種方法，可以緩解或避免暈機狀況。

一、選擇靠窗座位：

這可以透過視覺為腦部提供判斷訊息。遠眺窗外也能幫助大腦平靜下來，回應大腦前庭傳來的訊息。

二、選擇航機前段或位於機翼上方的座位：

這兩區的座位可以降低亂流發生時的影響程度。

三、深呼吸，保持一定的呼吸節奏：

有助於減少亂流引發的不適症狀。專注於自己的呼吸，能讓神經系統恢復穩定。

四、預先吃藥：

有嚴重暈機問題而且很怕遇到亂流的人，可經醫師或藥師諮詢取得藥物（例如某些種類的抗組織胺），按照醫囑在登機之前若干時間服用。

五、不要飲酒：

有些人覺得喝酒可收放鬆之效，遇到亂流時，酒精會干擾視覺與聽覺運作，還會增加嘔吐的機率。

《CTWANT》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

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