擔心媳婦不節儉！婆婆要求「做1事」　網全炸鍋：住海邊嗎

▲原PO對於大嫂不理會媽媽要求做「家庭收入支出報表」，相當不滿。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

現在成家並不容易，所以許多夫妻為了養家，夫妻雙方都必須工作。不過有一名網友抱怨表示，媽媽要求大嫂做報表，內容則包括要清楚列出自己跟老公每個月的開銷，豈料大嫂完全不理會，讓原PO感到相當不滿。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，透露大哥結婚了，近日媽媽因為擔心大嫂不是節儉的媳婦，於是請她做個報表，上面的內容必須寫明夫妻倆每個月薪水的支出用途、結餘存了多少錢。但原PO說大嫂對這要求理元全都不理，對此他則在文中附上憂慮的表情符號，感覺相當不滿。

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貼文一出，便引起熱議，網友紛紛怒批「這老媽也管的太多了吧」、「是我也不想理你媽」、「笑死，你自己的錢花去那裡要不要先列明細公布一下」、「現在哪個人會給媽媽或婆婆花費明細，如果是妳，妳會給花費明細給你媽媽或婆婆嗎？說這些話的人請你換位思考一下，你自己都做不到的事別去要求別人」、「人家要花多少錢是干你媽屁事，你媽有出錢逆」。

還有人笑說，「你跟你媽住海邊的嗎？」「笑話一則不是花你媽的錢，寫報表咧，是在上班喔？」

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