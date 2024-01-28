20歲女路上暈倒無心跳！5天前「腹瀉」竟是徵兆　醫警告：不能輕忽

▲中國浙江一名20歲女子小麗（化名）在等車時突然暈倒，送醫無呼吸心跳。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

身體有異狀時不能輕忽！近日中國浙江一名20歲女子小麗（化名）在等車時突然暈倒在路上，送進急診室時已無呼吸心跳，所幸醫護人員進行了一個半小時的心肺按壓搶救後成功將小麗從鬼門關前救回。令眾人驚訝的是，檢查後發現原來小麗突如其來暈倒的主要原因竟然是5天前「腹瀉」症狀。

綜合陸媒報導，小麗在暈倒前5天曾發生腹瀉、解水便等症狀，因此醫師們懷疑是「病毒感染」導致的急性暴發性心肌炎，這種疾病在年輕人發病機率高，一開始症狀並不明顯，病程卻進展快速，如未及早發現並接受治療，死亡風險將高達80％以上。所幸小麗在醫護人員的努力不懈之下，已脫離生命危險，大腦和神經功能都恢復正常機能。

▲醫護人員花費一小時半的心肺按壓搶救後將小麗成功救回。（圖／翻攝自微博）

對此，北京大學人民醫院心內科主任醫師張海澄提醒，感染初期症狀可能被感冒掩蓋，像是發熱、咳嗽等，如果上述症狀持續1至2週未好轉，且伴隨特殊症狀如呼吸困難、心悸，就要懷疑可能是心肌炎。根據統計數據顯示，約4％的病毒感染可能對心臟造成影響，並且千萬不要在病毒感染期間劇烈運動或過度疲勞，患者應應留意自身症狀，若無好轉應馬上送醫治療，以免錯失治療時機，增加暴發性心肌炎的風險。

網友也紛紛讚賞醫生們的機智判斷「按壓一個半小時是搶救回來的關鍵」、「感覺生活中很少醫生能堅持按壓一個半小時吧？」、「醫護人員輪番按壓了一個半小時，這才是醫者仁心啊！」更有網友分享自身症狀「三天兩頭拉肚子的我嚇得瑟瑟發抖」、「一周七天，有四五天都在拉肚子」。

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