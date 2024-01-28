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4縣市發春節大紅包「每人最高領1萬」！　領取資格、金額一次看

農曆春節將近，彰化市自1月25日起，會發放「113年春節敬老慰問禮金」。（示意圖／報系資料照）

▲農曆春節將近，彰化市自1月25日起，會發放「113年春節敬老慰問禮金」。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

農曆春節將近，有4縣市會在過年前發出敬老禮金給銀髮族群，其中高雄市桃源區90歲以上的長者還可領到1萬元。以下為各縣市的領取須知。

苗栗縣18鄉（鎮、市）公所發放「113年敬老禮金」：

112年9月中旬起，由本縣各鄉（鎮、市）公所陸續以郵寄或親送通知單（A4雙面三折頁)方式通知符合資格之縣民，相關發放對象、金額、時間及方式，說明如下：

１發放對象：112年1月1日（含）前設籍苗栗縣且於113年1月1日（含）前年滿65歲以上之長者（48/1/1（含）前出生），年滿55歲至64歲之原住民（58/1/1（含）前出生）

２發放時間：113年春節、端午節及重陽節前

３發放金額：每人每節核發新臺幣1,000元整

４發放方式：由公所以「匯款」方式撥入受領人本人帳戶

高雄市桃源區自1月26日至4月25日，發放「春節敬老禮金」：

１領取地點：桃源區公所（社福館）

２發放對象：為本區於當年度1月1日年滿55歲以上，且設籍本區滿1年之長者。

３發放標準如下：

55歲至69歲春節禮金核發金額為新臺幣2,000元。

70歲至79歲春節禮金核發金額為新臺幣3,000元。

80歲至89歲春節禮金核發金額為新臺幣5,000元。

90歲以上春節禮金核發金額為新臺幣10,000元。

４發放時間：113年01月26日至4月25日止，為期3個月，如於截止日起3個月內未領者，視同放棄。113年01月26日（星期五）活動當日未領取者，請於發放期間至本所社會福利館領取。

５攜帶文件：

本人領取應備齊身分證、印章。

本人因故無法親自領取者，得委託他人代領，受委託人應備齊雙方身分證及印章領取。

彰化市公所自1月25日起，發放「113年春節敬老慰問禮金」：

１領取地點：在各里辦公處或各里指定地點

２發放對象：於106年12月31日前在彰化市設籍6年以上的長者（戶籍未再遷出者），年滿70歲（民國43年級以前出生）即符合資格。

３發放金額：每人可獲得敬老慰問禮金新台幣6000元及長壽麵線一份，可以歡樂好過農曆春節。

澎湖縣自23日起至3月20日，委託各村里長及村里幹事發放「113年春節敬老平安禮金」：

１發放對象：凡於109年12月31日前設籍本縣滿3年之65歲以上長者。

２發放金額：每人致贈5000元，如果錯過時間領取，補發日期從3月21日起至4月18日止，逾期縣府不再辦理補發事宜。

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