遊澳注意！澳洲驚現麻疹病例「曾過境雪梨機場」　當局急示警

▲澳洲出現麻疹病例，並且曾經過境雪梨機場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

澳洲首都特區（ACT）出現一起麻疹（Measles）確診病例，此人20日從海外返國，並且曾經過境雪梨機場，公衛當局如今已經發布健康警報。

澳洲新聞報導，一名感染麻疹的旅客進入澳洲，並且在城市裡到處移動。他是一名成年男性，乘坐印度航空（Air India）AI302航班，於20日上午8時10分從德里飛抵雪梨，而亞洲多國、包括巴基斯坦與印度等，一直都有麻疹疫情。

澳洲公衛當局呼籲同班機旅客注意症狀，除此之外，當日上午9點之前，所有在雪梨機場第1航廈國際入境區塊的人們，包括海關、行李提領區、公車及長途客運等候區等，都可能受影響。

麻疹症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、眼睛痠痛，通常在3至4天後，還會伴隨紅色斑點狀的疹子，從頭部擴散至全身。它透過感染者咳嗽或擤鼻涕時，藉由空氣傳播，雖具高度傳染力，但可以透過疫苗預防。

新南威爾斯州（NSW）健康部傳染病科主任塞爾維醫師（Dr Christine Selvey）說，症狀可能在接觸感染源的7至18天之內出現，因此保持警惕是很重要的，「這也應該提醒每個人，確認自己是否接種過麻疹疫苗。」