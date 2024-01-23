澳洲H＆M校服廣告陷「兒童色情化」爭議　公司火速撤下道歉

圖文／鏡週刊

知名快時尚品牌「H&M」近日在澳洲推出，以校園服裝為概念推出新一季廣告，沒想到該廣告因「使兒童色情化」引發爭議，公司方立刻將廣告撤除並發聲明道歉。

根據《CNN》報導，H&M近日公布新一期以「校服」為主題的廣告照片，照片中顯示2名小女生穿著白色短袖襯衫，外面套著無袖的黑色連身洋裝並搭配百褶裙設計，裙長則在膝上高度，腳上穿著白襪與像是芭蕾舞鞋型的皮鞋。

▲H&M在澳洲的廣告引起爭議。（翻攝自網路）

H&M在這則廣告照片搭配廣告詞「H&M的返校時尚風格吸引那些回頭看的眼光」，沒想到在網路上被瘋狂轉載，但眾人評語並不是稱讚新設計，而是指責H&M「宣揚戀童癖」。

許多澳洲專家出面批評這張廣告照，如心理學家、人際關係專家兼作家史普爾（Pam Spurr）博士抱怨「這則卑鄙廣告迎合了戀童癖者，釋放出他們對女孩的渴望是可以的訊號」，因此呼籲網友們抵制H&M「這是對女孩的可恥剝削」。

澳洲作家賴斯特（Melinda Tankard Reist）也發聲批評「小女學生通常不想要『回頭率』。 我在學校裡接觸的很多人都希望獨自一人學習和享受樂趣，而不是因為自己外表而引起不必要的關注」；不少網友也稱廣告照令人不安、寒毛直豎。

廣告照被瘋狂轉發後，H&M趕緊撤下廣告照，並針對爭議道歉「我們已經刪除這則廣告，對因此造成的冒犯深表歉意」。

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