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吐瓦魯傳26日選後斷交台灣　澳洲外長：不干涉主權決定

▲▼ 澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）。（圖／路透）

▲ 澳洲外交部長黃英賢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

我太平洋友邦吐瓦魯傳出26日大選過後恐怕外交轉向，澳洲外交部長23日對此表示，澳洲不會干預吐瓦魯外交政策，包括任何有關承認台灣或中國的決定。

根據《彭博》等外媒，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）23日在記者會上表示，澳洲不會干涉吐瓦魯任何終止與台灣外交關係的舉措。此前吐瓦魯被爆可能效仿諾魯，轉而與中國建交。

黃英賢指出，吐瓦魯的外交政策是吐瓦魯主權事務，任何有關承認台灣或中國的決定都「不是我們會干預的。這是吐瓦魯的主權決定，就如同我們的主權決定一般。」

由於氣候變遷使吐瓦魯將被海水淹沒，澳洲去年11月與吐瓦魯簽署一份歷史性協議，賦予澳洲對吐瓦魯國防及安全決策更大的發言權，澳洲則向吐瓦魯公民提供更好的移民管道作為回報。

此前，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）向《週末澳洲人報》（Weekend Australian）透露，有傳聞26日選後政府可能與台斷交。吐瓦魯政府目前未回應《彭博》置評請求。

我外交部21日對此回應，台灣與吐瓦魯在多項領域有密切合作，吐國總督Tofinga Falani、總理Kausea Natano 、外交部長Panapasi Neleso 等政府高層、國會議長Samuelu Teo及朝野各界政要，也在我國順利完成民主選舉後，致賀總統及副總統當選人，並重申持續堅定護守兩國邦誼的立場。

外交部指出，台吐關係建立在自由、民主、人權、法治的普世價值上，雙方珍惜彼此的堅實友誼，未來也將在各領域中持續強化合作，追求共榮發展。

►吐瓦魯傳斷交危機？　外交部：未來持續強化合作
►快訊／又掉邦交國？　傳吐瓦魯26日大選後恐外交轉向

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