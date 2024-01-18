愛愛多久才持久？　研究：男人「平均5.5分鐘」就繳械

▲對許多男性來說，「性愛持久時間」是令人非常介意，甚至引發焦慮的話題。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

澳洲男性健康服務機構「Pilot」研究發現，男性在發生性行為時，通常平均僅能持續5分半鐘，卻認為自己的持久時間應該是2倍以上。這種期待與現實之間的差距，可能來自A片所塑造的性觀念，卻會讓他們感覺在床上表現不夠好，甚至帶來不必要的焦慮或羞恥。

「Pilot」於去年11月底公布這項研究，並且指出人們對於性的看法，將如何影響性表現及心理健康。研究發現，33%男性每周至少看一次A片，59%男性認為A片對其性表現有積極影響或者毫無影響，但33%女性對此抱持異議。

康登博士（Dr Ben Condon）向《澳洲新聞》表示，在缺乏充分性教育的情況下，A片促使人們對性及親密關係產生不切實際又不健康的期待，「這不必要地增加了一個人在『表現』方面的羞恥與焦慮，同時鼓勵了不健康、有時甚至是不尊重的關係。」

他認為，男性會把A片跟正面價值連結在一起，其實是可以理解的，因為其內容通常和自我愉悅有關。不過，A片也可能創造不切實際的想法、正常化對女性的攻擊性行為、影響勃起功能等。

康登博士表示，「Pilot」的創立宗旨，就是為了鼓勵與促進更多關於性、性健康及尊重關係的對話，同時也會把A片納入討論脈絡，移除不必要的期待跟汙名，甚至尋求醫療建議與支持，「研究結果清楚表明，當談到男人的親密健康與關係時，還有很多禁忌需要被突破。」

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