知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡　潛水不幸溺斃

▲知名台籍街頭藝人「氣球人」在澳洲意外身亡。（左右圖／翻攝TikTok；中圖／翻攝FB）
記者吳美依／綜合報導
來自台灣、旅居澳洲的知名街頭藝人Vincent Huang因為潛水意外不幸溺斃，友人已向澳媒9News證實噩耗。他2019年開始在雪梨市中心表演，不但在社群媒體上爆紅，甚至獲得「雪梨氣球人」（Sydney Balloon Man）的封號。
9news報導，43歲的Vincent Huang來自台灣，是一名極受歡迎的街頭藝人，近年走在雪梨市中心街頭，都能看見相關表演。他會鋪好一張瑜珈墊，把整個身體塞進有彈性的氣球裡，然後隨著充滿活力的音樂上下跳動，最具標誌性的曲目，就是網路爆紅電子舞曲「Crazy Frog」。
與此同時，Vincent Huang也是一名經驗豐富的自由潛水者，未料1月7日前往塔斯馬尼亞州（Tasmania）金島（King Island）潛水時，卻不幸溺斃。
上午11時30分左右，緊急服務單位接獲通報，趕赴金島西側潛點「強生岩」（Johnson Rock）。Vincent Huang在水中遭遇困難，儘管被成功救起，並且接受心肺復甦術（CPR），但仍在現場身亡。
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目前尚不清楚確切死因，塔斯馬尼亞州法醫仍在準備相關報告，而親屬已從台灣前往塔斯馬尼亞州首府荷巴特（Hobart），把Vincent Huang的骨灰帶回家。
朋友們形容Vincent Huang是「真誠的好朋友」，替無數群眾帶來歡笑。其中一人匿名受訪時說，「對大多數人而言，他在墨爾本及雪梨街頭被稱為街頭藝人『氣球人』。對我們來說，他是一名經驗豐富的釣魚及狩獵愛好者，也是自由潛水及滑雪愛好者。他的開朗與慷慨感染了很多、很多人。」
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