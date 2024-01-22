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向公司請病假偷出國　女登機發現「主管搭同班飛機」崩潰

公司請病假偷跑出國去玩　女登機發現「主管搭同班飛機」崩潰。（圖／翻攝自TikTok／leilabelosoares）

▲女在飛機上巧遇主管。（圖／翻攝自TikTok／leilabelosoares）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子為了方便出遊，向公司謊稱生病請了病假，沒想到她上機後發現主管竟然也在同一班飛機，超尷尬情況分享到網路上立即爆紅，獲得1千1百多萬人次點閱。

澳洲女子萊拉(Leila Soares)日前在TikTok上表示，她發訊息向主管請了病假，後來便前往搭乘飛機，沒想到飛機落地時，她驚恐發現主管也在同班飛機上。

@leilabelosoares And a oop #fyp ♬ sonido original - Nando Hernández

影片中可看到，搭乘廉航捷星航空(JetStar)的萊拉，為了怕自己被主管認出來，不但頭上戴著鴨舌帽，大部分臉也都被口罩與墨鏡覆蓋，她偷拍一名疑似是主管的男子，結果對方剛好回頭，把她給嚇了一大跳。

短短7秒影片曝光後立即爆紅，吸引1千多萬人次觀看，許多網友擔心留言，「天啊，你完蛋了」、「主管如果看到這支影片怎麼辦」、「結果你有被開除嗎」。還有許多網友分享發生過類似事件，「我有一次向公司請病假，跑去賭城玩，結果在賭場內遇到主管」、「我也有過請病假去玩，結果遇到同事，永遠不要以為謊言不會被抓到」。

許多網友好奇故事的後續，萊拉後來又拍攝影一支影片，影片中可看到她坐在辦公室中，還有一名同事在身旁，看來工作並沒有因為之前的事件受到影響，不過後來該影片已經刪除。

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