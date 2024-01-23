大江購物中心迎新春　秒殺超值福箱年初一開賣

▲PLAYBOY超值福箱詢問度高。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台各大百貨購物商場為迎接春節連假，紛紛選在大年初一販售新春超值福袋。中壢區大江購物中心將於2月10日攜手Playboy、PORTER等推出品牌特色福袋。2月10至12日連續三天將免費贈送發財金紅包，訂閱大江Youtube頻道「江子好嗎？！」還可參加開運好禮抽獎活動，民眾送上滿滿祝福與好運。

大江購物中心為迎接春節連假買氣旺季，將於2月10日、大年初一攜手館內品牌推出限量福袋供民眾試試手氣，PLAYBOY推出比福袋還大的「福箱」驚喜價1500元，箱內隨機商品有品牌背包、配件等總價值超過7000元以上，限量300組，開賣前已有不少老主顧前來詢問。

▲福袋排隊人潮。（圖／大江提供）

另外，PORTER龍年限量福袋價值8,500元起，限量價2,999元。三麗鷗粉絲們，絕對不能錯過的funbox麗嬰國際的三麗鷗過年福袋，日本限量款外袋印有三麗鷗家族Hello Kitty、大耳狗等超人氣角色，大型背袋既實用又療癒，售價999元。為了讓顧客感受新春購物氛圍，大江購物中心將於2月10至12日連續三天，免費發送桃園在地景點「迎富送窮廟」發財金紅包，為民眾送上滿滿祝福與好運。