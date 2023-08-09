爭搶世客博商機！　大江購物中心一站式遊逛行程+免費停車吸客

▲爭搶世客博商機！大江一站式遊逛行程+全年免費停車吸客。（圖／大江提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」將於8月11日至10月15日，在桃園青埔地區登場，預期將吸引各縣市民眾前來朝聖。位於主場館青埔週邊的大江購物中心8日表示，大江距離「世客博」會場開車10多分鐘，寬敞舒適的遊逛空間、多元化品牌業種進駐，還有全年免費停車的優惠服務，歡迎世客博期間民眾前來。

大江購物中心表示，大江在2017年斥資四億將地下一樓打造為6000坪遊逛街城，集結台、港、日、泰、義等異國料理達52家，一舉成為大桃園地區美食餐廳一級戰區，不論在假日或平日總是擁入大批用餐人潮，為鞏固「桃園餐飲第一」的龍頭地位，以「全桃獨家、新概念店裝」為招商重點。

▲大江約5000坪戶外綠地重新改造，新增建的噴水池四周規劃為餐桌用餐區及綠地休憩區。（圖／大江提供）

包括去年進駐的大成集團旗下「檀島香港茶餐廳」，以香港正宗茶餐廳口味聞名全台，中壢大江門市更推出大江限定菜色，有咖哩車仔河粉，天王鮑魚燴飯，海龍皇爆炒石斑，芒果南瓜以及洛神西洋梨等五道結合傳統港味的創意料理，而除了料理之外，餐廳入口設置叮叮車主題風格的拍照打卡點，讓饕客們更能感受到香港的街景與源於香港80年的正宗美味。

由於，佔地寬闊且館內獨家餐飲品牌眾多，近年來大江並成為大桃園地區「好買、好逛、好玩」生活型態重要地標，大江購物中心除了樓頂戶外景點「空中廊道」欣賞夜景，善用地理環境優勢將占地約5000坪戶外綠地重新改造，新增建的噴水池四周規劃為餐桌用餐區及綠地休憩區，不少民眾利用天氣放晴時，購買輕食餐點在戶外野餐、享受陽光，營造現代人喜歡拍照打卡、分享社群網路的樂趣，加上大江購物中心自開幕以來的「全年免費停車」佛心優惠服務，在全台各業界難得一見，更是桃園在地、青埔商圈的居民假日放鬆的好去處。