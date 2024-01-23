迎新春家電也要換新！　集雅社滿額再抽五星住宿+按摩椅

▲集雅社新春優惠指定家電最低6折起。（圖／集雅社提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接農曆新年，許多家庭會趁著農曆年前，將使用時間較長的電器汰舊換新或添購家電，提升生活便利性；而新春購買家電享多重好康，包含集雅社獨家滿額抽萬元住宿券及按摩椅、品牌優惠買就送、百貨回饋最高滿萬送千及政府節能補助最高五千元，現在入手正是最佳時機，好禮享不完！

百貨家電領導品牌集雅社22日指出，年前家電品牌相繼推出優惠方案；眾多品項中以一級能效冰箱及冷暖空調為主要被詢問大家電，小家電則以除濕機、清淨機與吸塵器為主。除了上述項目之外，包含影音搭配商品音響聲霸、電競螢幕，或提升家事處理效率家電如洗碗機、乾衣機、洗乾合一機型，也都是近期熱銷商品。

▲現在到集雅社買冷暖空調享早鳥優惠。（圖／集雅社提供）



電器長期使用不僅其效能會大不如前，包括冰箱、冷暖空調、除濕機等更有可能因其效能下降造成大量耗電，變成電費金額高漲的元兇，集雅社家電規劃師呼籲消費者，今年政府節能補助最高五千再延長，由於補助數量有限，趁著新春期間搭配多項優惠讓你省荷包CP值滿滿！

此外新年「買大不買小」與「多功能合一」亦為消費者挑選家電主要選擇。「買大不買小」的部份為今年電視在80吋以上規格詢問度有明顯成長，搭配音響、聲霸讓居家影音娛樂升級，不論是追劇或是打電動，皆能透過大螢幕營造出絕佳影音效果，陪伴家人共度美好時光。

▲80吋以上電視搭配音響、聲霸讓居家影音娛樂升級。（圖／集雅社提供）

「多功能結合」從去年開始詢問度不斷提升，其中分為包含硬體功能的合一，如清淨機結合茶几，與軟體功能上的合一，如洗乾衣機、空清除濕機，再結合IoT遠端操作功能，其節省空間的同時又提升生活便利性深受年輕消費族群喜愛。

▲政府節能補助最高五千再延長，新春購買家電享多重好康。（圖／集雅社提供）

即日起迄2/29(四)前到百貨找集雅社「好禮龍抵家 好事成雙加倍送」，指定家電最低６折起、集利金雙倍送等活動，期間消費滿額再抽阿里山英迪格酒店雙人房住宿券（市值15,000元），還有綁定LINE@會員即有機會獲得最大獎萬元集利金抽獎活動；另外2024/3/31(日)前還有「空調早鳥、霸氣獻禮」加碼12大好康，滿額抽TOKUYO按摩椅（市值49,800元）乙台、日月潭五星酒店住宿券等多項好禮，LG/Panasonic/日立空調再加贈居家清潔折抵券(限量)，滿滿的活動搭配百貨回饋及品牌優惠，就是要讓你新春好康拿不完！