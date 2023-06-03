大江購物中心迎夏　6／8起「同歡沁」年中慶加碼

▲大江聯名卡友於時時香大江店，預購端午粽禮盒享獨家優惠。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

令人期待的夏天即將到來，大江購物中心於6月8至25日展開為期18天的「同歡沁」年中慶促銷活動，除了推出各種獨家超值優惠，即日起大江聯名卡友於時時香大江店，預購端午粽禮盒可享獨家回饋12%。另外，館內並打造一座綠意盎然的微森林「Metrowalk Green house」，讓顧客逛街之餘也能享受網美級拍照打卡的樂趣。

大江2日表示，百貨零售業的母親節促銷檔期過後，接下來的買氣就屬年中慶最旺了。「同歡沁」年中慶促銷活動，期間消費滿額即可獲得十足抵用的電子現金券，活動期間以刷卡消費結帳更為划算，大江聯名卡友於活動首五日、6月8至12日當日單筆消費滿999元，即可獲得電子現金券200元，回饋率20%。

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此外，大江與玉山、聯邦、第一、華南、合作金庫、遠東商銀、匯豐、星展、臺灣企銀等銀行合作推出「銀行刷卡滿額禮」，期間凡持指定銀行信用卡館內消費達指定門檻即可獲得電子現金券，搭配大江APP即可享多重回饋好禮。

端午節將至，應景又美味的粽子也紛紛上市，位於大江購物中心館內的超人氣餐廳-時時香，突破傳統推出四款創意口味的端午粽，鹹粽「泰式蝦醬肉粽」和「醇厚麻油雞肉粽」、甜粽「芋香紫米粽」及「椰香榴槤粽」。大江聯名卡友在時時香大江店使用大江聯名卡結帳消費當日單筆滿1,000元加送電子現金券120元，餐飲回饋達12%。

為營造輕鬆愜意的遊逛氛圍，大江購物中心於一樓中庭打造一座微森林「Metrowalk Green house」，今年全新的夏日藝術裝置除了有網美們最愛的時尚打卡牆，還有多處綠意盎然的休憩座椅，商場中央的大型透明採光罩灑進充滿朝氣的陽光，讓消費者秒切換為放鬆的度假模式，大江購物中心絕對是夏季避暑的好去處。