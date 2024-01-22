瑞士商務辦事處拜會台南市府　黃偉哲盼擴大台瑞雙方交流

▲瑞士商務辦事處陶方婭處長與資深商務顧問王中群，拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長一同與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

瑞士商務辦事處陶方婭處長(Claudia Fontana Tobiassen)與資深商務顧問王中群，22日拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長一同與會，雙方針對台南與瑞士潛在交流機會進行意見交換。



黃偉哲市長表示，台南期待未來跟瑞士在經貿交流以外，也能在在藝術、文化、教育等領域開展深入的合作。台南樂於推動與瑞士在物產或各類藝術活動的展出，亦或是教育單位師生互訪，台南能從瑞士以人為本的教育理念中吸收寶貴經驗，黃市長期盼藉由人民的互動能促進彼此更深的友情與理解。



台南是台灣最古老的城市，也是我國的「文化首都」，黃偉哲相信陶處長此行能感受到台南最溫暖的人情味，接下來台南400盛事相繼登場，黃偉哲市長邀請陶處長以及瑞士的朋友們前來共襄盛舉。





陶方婭處長表示，近年來瑞士與台灣有諸多交流，她很榮幸能到台北之外的城市好好認識台灣，陶處長說明目前有大約130家瑞商在台灣，年度雙邊貿易額高達40億美元；另有360位瑞士國民在台灣，其中有20多位居住在台南。



陶處長認為瑞士與台南有許多潛在合作機會，並表示已有不少台灣人活躍於瑞士的藝文領域，而台南有許多國際性文化展覽和活動，期盼未來瑞士也有機會一同參與。陶處長也提到台瑞之間的高等教育交流密切，特別是在科技領域，每年有不少台灣人前往瑞士教育機構深造、交流。





瑞士商務辦事處成立於1982年，主要為推動瑞士與台灣經貿投資及產業交流，陶方婭於2023年就任處長前曾擔任該辦事處副處長，過去並曾駐瑞典、美國、迦納、巴西、奧地利、摩洛哥、荷蘭等地。這是她第二度造訪台南市，會後陶處長赴台南市區古蹟和觀光景點進行考察導覽。