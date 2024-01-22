連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

記者林東良／台南報導

台南市警二分局持搜索票，20日凌晨結合保安警察大隊霹靂小組警力，以迅雷不及掩耳連破兩道大門攻入查緝，破獲民宅職業賭場，緝獲62歲朱姓女負責人、59歲陳姓把風男子及楊姓賭客10人共12人，查扣賭資17萬餘元、抽頭金1200元及天九牌賭具、監視器主機及鏡頭等證物。

▲台南市警二分局持搜索票，20日凌晨以迅雷不及掩耳速度攻堅，破獲職業賭場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警二分局偵查隊於日前接獲線報中西區府前路有民宅出入可疑，多日派員前往探訪，發現該賭博場所藏身民宅內，且開賭時間不易掌握。經縝密蒐證也立即向台南地院聲請搜索票，並於20日凌晨4時許，確認該賭場有賭博情事後展開攻堅。

在特殊警力專業連破兩道鐵門，員警將準備逃跑之賭客一一控制，讓一群賭客驚嚇中直呼不敢了。調查發現該賭場是以天九牌為賭具來聚眾賭博營利，並由負責人朱女抽取2％抽頭金來非法營利（之前已非法聚賭3次）。案經員警當場查扣現金賭資17萬餘元、20日所得抽頭金1200元、天九牌賭具、監視器主機及鏡頭等證物。全案將朱、陳兩嫌依賭博罪嫌送辦；另楊姓等10名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

第二分局表示，絕不容許有易衍生及破壞社會秩序之職業賭場存在；並將落實「社區警政再出發」工作，廣拓社區友善通報網，積極諮詢查訪社區內暗藏之不法活動，並針對職業賭場等易為幫派倚賴維生之場所，持續運用各項勤務及結合「第三方警政」等積極作為來掃蕩殆盡，確維轄區治安環境。