新冠病例再升溫　黃偉哲：盡快施打新冠XBB疫苗提升防護力

▲近期新冠肺炎疫情有上升趨勢，台南市長黃偉哲特別前往安平區衛生所門診區，向市民宣導新冠XBB疫苗接種重要性，並親身接種經驗鼓勵市民踴躍接種疫苗，提升自我保護力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

根據世界衛生組織WHO的觀測，近期新冠肺炎疫情有上升趨勢，台南市長黃偉哲22日特別前往安平區衛生所門診區，向市民宣導新冠XBB疫苗接種重要性，並以自己親身接種經驗鼓勵市民踴躍接種疫苗，提升自我保護力，市議員李啟維也到場關心。

市長黃偉哲表示，隨著COVID-19疫情升溫，有些國家已開始實施比較嚴格的管制，為了不讓疫情重現，希望大家落實防疫工作，並踴躍施打疫苗。目前全國疫苗接種率偏低，約只有4％，而染病死亡者大多數為65歲以上長者，台南市部分從1月到目前也已有7人過世，其中過半數為年長者。由於之前施打第2劑、3劑、4劑的時間都已超過保護期，因此他呼籲長者及年輕人一起施打新冠XBB疫苗，提升自身及周圍家人朋友的保護力。

衛生局表示，WHO資料顯示，2023年12月新增110萬病例及近1萬人死亡，與11月相比上升42％及62％，因此顯示COVID-19疫情傳播有上升趨勢。隨著國內外COVID-19疫情升溫及即將到來的春節南、北走春人潮，增加疫情傳播機會，同時預期農曆春節前可能達到疫情高峰，依據疾管署統計及發布訊息，截至21日台南市新冠疫苗XBB接種率已達5.5％，舊有的疫苗對新冠肺炎病毒保護力接近「零」，面對升溫疫情，接種新冠疫苗XBB是遠離病毒的重要關鍵。

另外，衛生局推出凡接種一劑新冠疫苗XBB，不限年齡皆可領取一支體溫計，贈品有限贈送完為止，而年滿65歲以上長者及55歲以上原住民，可加碼領取10劑COVID-19快篩。

衛生局再次呼籲，面對多變的病毒，兩種廠牌新冠XBB疫苗均安全有效，請市民盡快接種新冠XBB疫苗提升保護力，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所，與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

有關疫苗預約查詢請至衛生局官網 https://reurl.cc/RWO71n、台南打疫苗平台 https://health-reservation.tainan.gov.tw/covid預約，或隨到隨打，提供便民服務，並維護市民健康。