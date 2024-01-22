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「薪」春迎龍攏有好頭路　台南就業中心年前為求職人媒合

▲「薪」春迎龍，大家攏有好頭路，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心年前加速為求職朋友媒合，在年前提供560個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「薪」春迎龍，大家攏有好頭路，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心年前加速為求職朋友媒合，在年前提供560個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「薪」春迎龍，大家攏有好頭路，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心年前加速為求職朋友媒合，在年前提供560個工作機會，分別在25日及2月2日等2天辧理現場媒合，含概保全業、製造業、服務業、量販量等26家廠商現場設攤。

▲「薪」春迎龍，大家攏有好頭路，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心年前加速為求職朋友媒合，在年前提供560個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為提供求職朋友感受過節氣氛，2月2日當天上午邀請書法名家現場揮毫送春聯、猜燈謎送DIY龍年燈籠、年貨試吃體驗及吸取勞動部為您加薪的促進就業等好事發生，找工作的朋友們既可為家中除舊布新，還為自己覓好職，必不能再錯過的好機會。

年前加碼第一場次，1月25日下午2時至4時，在台南市仁德區公所三樓禮堂（台南市仁德區中正路3段5號）辦理面試媒合，當天提供早鳥好禮，參加面試活動朋友即有機會獲得勞動部創意新春賀卡，內附十元硬幣，祝十全十美圓滿順利，並在信封內藏玄機等您來體驗，送完為止。活動當天邀請國雲保全、和德昌【麥當勞台南仁德店】、三井資訊、東信輕金屬、奇美食品、貫一興業、豐年豐和、祥頂實業、萬國通路、昀綮、大亞電線電纜計11家及豐盟企業、統全工程等6家代徵，提供廠務工程師、專案設計主管、稽核專員、總務主管、會計助理、倉儲管理員、包裝作業員、門市人員、餐飲服務人員、司機、清潔人員、園藝人員、台灣燈會兼職保全等300個以上工作機會。尤以廠務工程師、營建案場工程師薪資最高上看60K。

▲「薪」春迎龍，大家攏有好頭路，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心年前加速為求職朋友媒合，在年前提供560個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二場次2月2日上午9時30分至11時30分在台南就業中心3F會議室（台南市東區衛民街19號）辦理「薪春迎龍，大家攏有好頭路」徵才暨創意業務宣導節慶活動。邀請美喆國際企業、奇美食品、全家便利商店、德寶家電【SAMPO聲寶集團】、統一實業、家樂福、八方雲集計7家知名廠商。提供儲備幹部、CNC線切割工程師/助理工程師、設備工程師、品保工程師、生管專員、生產技術/作業員、包裝技術員、倉儲人員、門市職員、營運服務專員、收銀服務專員、計時人員等260個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，年前為協助求職朋友找好工作，年後即能就業，特在年前加速媒合並使求職朋友感受過年氣氛，提供應景春聯、年貨體驗、元宵燈籠等喜氣吉祥物品祝福求職朋友順利求職平安過年，共同迎接新年。當天將「疫後改善缺工擴大就業方案」、「婦女再就業計畫」等促進民眾就業措施，融入謎題內容，透過趣味的猜燈謎活動，增進一般及特定對象朋友們的認知，提昇參與意願，希望求職朋友踴躍參與。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

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