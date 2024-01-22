台南市勞工局結合鋁製工會贈物資　弱勢職災勞工家庭暖迎年

▲台南市勞工局結合各工會愛心送暖列車接續出動！22日愛心列車由鋁製品製造裝配職業工會愛心接棒，載送關懷物資到案家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合各工會愛心送暖列車接續出動！22日愛心列車由鋁製品製造裝配職業工會愛心接棒，載送關懷物資到柳營、新營、鹽水、後壁、東山、六甲、下營、學甲等8區15戶職災、弱勢勞工家庭。

2023年12月有木工工會首發送暖，及電氣工會與油漆工會齊接力其後，年度送舊迎新之際，勞工局陸續集結一列列送暖列車，傳遞愛與溫暖給職災弱勢勞工家庭，使黃偉哲市長要讓台南成為一個｢希望家園｣之理念更落實、更親民。

22日鋁製品製造裝配職業工會特別準備關懷紅包、白米、衛生紙、年菜、魚酥、奶粉、沙拉油、八寶粥、杯子蛋糕、泡麵及鹽水阿妙意麵老闆所贈送的意麵等物資，前往關懷弱勢職災勞工及房屋修繕家庭，並邀集志工，在勞工局局長王鑫基等人陪同下，一起將年菜與生活物資分送給居住在柳營、新營、鹽水、後壁、東山、六甲、下營、學甲等8區15戶職災、弱勢勞工家庭，以愛心列車載送愛心與關懷，挨家挨戶傳遞台南幸福的人情味。

居住鹽水區40歲的黃女士一家面臨著生活的種種困境，丈夫早逝，家中育有一對求學中的兒女，還有一位重度身障的伯父，生活壓力倍增。為了改善黃女士家庭的困境，接獲通報後做工行善團便積極投入，由各個工會愛心接力，進行了綜合性的居家改善施工，從鋁門、電氣、燈具、樓梯安全、隔間及客廳牆壁貼壁紙美化，使得黃女士家中基本的安全及設施獲得明顯改善，也由油漆工會將牆面重新粉刷，讓黃女士一家人能安心入住煥然一新的家，感受發送物資的關懷之情，喜迎春節的到來。



居住下營區的52歲黃姓勞工，從事現場作業員工作，於2022年7月上旬工作時，因高處物品倒塌壓到，造成脊椎受傷，胸部以下無法動彈，領有重度等級身心障礙手冊，現在需長期臥床休養和定期復健，家庭經濟受到影響。勞工局職災勞工專業服務人員定期關懷並給予職災權益協助，此次更結合工會資源，到府發送關懷物資給予暖心支持，希望這份支持成為案主更勇敢面對困境的動力。

勞工局長王鑫基表示，在服務職災勞工與修繕弱勢戶的過程中，評估他們中，需求發覺許多困苦的家庭需要資源投入協助，因此與工會發起歲末年終送愛心物資的關懷活動已持續多年，非常感謝鋁製品製造裝配職業工會、各職業工會及志願服務協會在年節前愛心送暖，藉由民間與政府共同合作的力量，推動關懷到民間，濃濃人情好過年，也希望此舉達到拋磚引玉之效，連結更多資於幫助更多弱勢族群與職災勞工。