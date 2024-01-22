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托育補助再加碼　台南市育兒福利更有感

▲台南市長黃偉哲表示，2024年1月起送托至準公共化服務之保母及托嬰中心的幼兒，從每月托育補助8500元再調高至13000元，第2名14000元，第3名15000元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，2024年1月起送托至準公共化服務之保母及托嬰中心的幼兒，從每月托育補助8500元再調高至13000元，第2名14000元，第3名15000元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為減輕家庭經濟負擔，讓民眾願意生、能夠養，且養得好的友善育兒環境一直是台南市政府的重要施政目標，2024年配合中央我國少子女化對策計畫第3階段加碼，托育補助調整為每月至少13000元，落實「國家跟你一起養」政策。

市長黃偉哲表示，2024年1月起送托至準公共化服務之保母及托嬰中心的幼兒，從每月托育補助8500元再調高至13000元，第2名14000元，第3名15000元，凡家中育有未滿2歲兒童之家庭，皆可申請育兒津貼或托育補助，二者不得重複請領。於2023年12月正在領取托育補助，且2024年1月仍符合資格者，將自動調整發放金額，不需另外提出申請。

▲台南市長黃偉哲表示，2024年1月起送托至準公共化服務之保母及托嬰中心的幼兒，從每月托育補助8500元再調高至13000元，第2名14000元，第3名15000元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外特別提醒市民朋友，托育補助屬申請制度，請符合資格之家庭，應主動至幼兒送托之居家托育服務中心或托嬰中心提出申請，以免影響自身權益。

社會局表示，台南市對於友善托育的推動不遺餘力，市政府積極設置公共托育家園，提供未滿2歲嬰幼兒平價、優質、可近性的托育服務，迄今已設立13處社區公共托育家園及2處公設民營托嬰中心；公托及家園每月僅收取9000元或1萬元之月費，且免收取註冊費及副食品費，若符合托育補助申領資格，1月起還可請領每月至少7000元之托育補助。

▲台南市長黃偉哲表示，2024年1月起送托至準公共化服務之保母及托嬰中心的幼兒，從每月托育補助8500元再調高至13000元，第2名14000元，第3名15000元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，為協助辛苦撫育幼兒的新手父母，特別針對不同家庭的育兒需求提供免費到宅式服務，只要是家中育有未滿3歲幼兒之新手父母皆可提出申請「到宅育兒指導」之服務，指導內容含親職示範、副食品製備、安全居家環境營造等，服務完全免費，希望增加服務多元性，提升家長育兒知能。另為提供未滿4歲幼童及家長專屬遊戲空間及托育服務諮詢，已設立12處各具特色之親子悠遊館，以提高親子互動品質及提升親子關係，增強家庭教養及親職知能。

▲台南市長黃偉哲表示，2024年1月起送托至準公共化服務之保母及托嬰中心的幼兒，從每月托育補助8500元再調高至13000元，第2名14000元，第3名15000元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府將持續提供嬰幼兒家長在育兒的路上更多支持與協助，並以「獎勵生、協助養、好好教」為主軸的友善托育服務，打造台南為市民樂婚、願生及能養的幸福城市。

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