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春節前防災　台東縣消防局兵棋推演暨實兵演練

▲台東縣消防局，在東基醫療財團法人附設迦南護理之家，實施春節期間加強火災搶救整備作業兵棋推演暨實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣消防局，在東基醫療財團法人附設迦南護理之家，實施春節期間加強火災搶救整備作業兵棋推演暨實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

農曆前夕，台東縣消防局台東大隊為加強救災整備工作，於17日在東基醫療財團法人附設迦南護理之家，實施春節期間加強火災搶救整備作業兵棋推演暨實兵演練。

▲台東縣消防局，在東基醫療財團法人附設迦南護理之家，實施春節期間加強火災搶救整備作業兵棋推演暨實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

本次加強火災搶救實兵演練17日下午3點30分展開，演習過程精采逼真，演練單位包含迦南護理之家、台東縣警察局、台東縣衛生局、台灣自來水股份有限公司第十區管理處台東營運所、台灣電力股份有限公司台東區營業處、中華民國紅十字會台灣省台東縣支會及台灣國際緊急救難總隊等友軍單位協助演練，演練項目有飯店員工自衛消防編組、火災搶救、人命救助、義消先鋒操作員、啟動本局幕僚群組及大量傷病患演練。

▲台東縣消防局，在東基醫療財團法人附設迦南護理之家，實施春節期間加強火災搶救整備作業兵棋推演暨實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣消防局指出，消防最重要的三大任務，就是預防火災、災害搶救以及緊急救護；火災的預防可從自衛消防編組演練中看出，護理之家的照服員受過相關的消防自主訓練，經由轄區分隊進行自衛消防編組的驗證，照服人員熟悉通報、初期滅火及避難引導這三項基本的任務，就能減少火災的擴大及人命的傷亡；因此，初期的應變作為在整場火災搶救中扮演了相當重要的角色，我們可以從迦南護理之家彼此熟悉的配合與臨場應變，感受到場所平時落實的訓練成果。

▲台東縣消防局，在東基醫療財團法人附設迦南護理之家，實施春節期間加強火災搶救整備作業兵棋推演暨實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

演練時也可看出每位消防員與義消弟兄無論是操作消防車、消防器材及戰術運用都相當熟悉與熟練，這是消防局持續推動義消先鋒操作員政策的成果，義消弟兄運用工作之餘，與分隊同仁不畏辛勞地訓練，以提升分隊戰力，112年開始義消弟兄可協助操作消防車，讓消防員可以進到火場參與滅火及搜救任務，同時，在惡劣的火場中有許多瞬息萬變的情況，期盼消防員與義消弟兄在執勤時能多注意自身安全，每次出勤都能順利平安，一起共同守護縣民安全。

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