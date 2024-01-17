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關警結合金融機構　實施「防搶暨攔截圍捕演練」

▲關警結合金融機構實施「防搶暨攔截圍捕演練」 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山分局結合農會信用部實施「防搶暨攔截圍捕演練」 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為提升金融機構行員警覺心與熟悉通報程序，於農曆年前，台東縣警察局關山分局由偵查隊、關山、崁頂及瑞豐等派出所，於17日結合關山鎮農會信用合作部實施「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」及與農會組成「打詐團」。

「勤務指揮中心通報，關山鎮農會信用部發生搶案，請各單位實施攔截圍捕…」，於17日關山警察分局結合關山鎮農會實施「防搶暨攔截圍捕演練」，以提升行員警覺心及熟悉通報SOP程序。演練一開始由1名警察所扮演的搶匪，戴著全罩式頭罩，持手槍進入農會信用部大廳，高舉手槍大喊搶劫，與此同時躲在辦公桌下的行員，拿起抽屜內新台幣2萬元給歹徒，並趁空檔機警的按下「警急通報鈕」報案！

▲關警結合金融機構實施「防搶暨攔截圍捕演練」 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局接獲報案後，派遣鄰近警網趕赴現場及偵查隊前往採證，並通報線上警力實施攔截圍捕。根據搶匪行駛路線，員警於月眉路段設置攔截點，並備有雞爪釘防止車輛脫逃。期間員警利用車陣將通報車輛攔停，搶匪眼見手持盾牌、頭戴防彈頭盔及裝備精良的優勢警力，遂停車並依警方指示下車高舉雙手就逮。員警宣讀三項權力後依法逮捕，並加銬搜身帶回偵辦！整場演練行員與員警搭配迅速確實，圓滿成功！

關山警察分局表示，實施不定期金融機構「防搶暨攔截圍捕演練」，目的就是要員警及金融機構行員均能熟悉處理及報案流程，方能在最短時間內通報線上警力實施攔截圍捕，讓搶匪無所遁逃！另外為攔阻詐騙，也與金融機構組成「打詐團」，透過暢通的即時通報機制，期能在第一時間阻斷詐騙，讓民眾免受其害。

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