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台東縣警局新舊局長交接　高雄港務警察總隊總隊長梁東山接任

▲台東縣警察局今舉辦卸、新任局長交接典禮。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣警察局今舉辦卸、新任局長交接典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局於17日舉行卸、新任局長交接布達典禮，由王志輝副縣長主持布達，他在致詞時向卸任局長陳錦坤過去一年對台東警政工作的辛勞付出，帶領團隊屢獲佳績表示嘉勉，祝福他到任新職，必能游刃有餘，更上一層樓，另也歡迎新任局長梁東山再度回到台東任職與縣府團隊共同打拼，並期勉發揮所長，持續維護台東的治安環境，提升縣民的安全與保障。

交接典禮於17日下午在警察局2樓大禮堂舉行，由副縣長主持新卸任局長印信交接及新任局長梁東山宣誓，內政部警政署副署長陳永利前來監交，典禮邀請多位議員、地方各級民意代表、情治單位及政府機關等首長、退休警察及所屬員警代表等觀禮，典禮簡單、隆重。

王志輝提到，陳錦坤局長自到任以來，工作認真、負責，推動各項警政工作不遺餘力，於2023年《遠見》雜誌縣市長施政滿意度調查中，不僅在警政治安施政面向位居全國第3名，刑事案件發生率、竊盜案發生率均低於多數縣市，因此屢獲警政署各項工作評比佳績，並致力與縣府團隊將台東建構成安全健康的宜居城市，深受縣民肯定，再三感謝陳局長對本縣警政治安的貢獻，祝福陳局長到任新職，必能遊刃有餘，更上一層樓。

王志輝同時對新任梁東山局長及邵明仁副局長表逹誠摯歡迎與恭喜，也期許梁局長在2位副局長襄助下，能發揮所長，承續警察局以往的優異表現，也期勉全體警察同仁與縣府團隊共同努力，讓臺東人過好日子，讓幸福繼續前行。

台東縣警察局指出，新任局長梁東山，61歲，中央警察大學54期畢業，歷任高雄市政府警察局三民第二分局分局長、苓雅分局分局長及內政部警政署航空警察局主任秘書等職務，本次由內政部警政署高雄港務警察總隊總隊長調任。

新任副局長邵明仁，59歲，中央警察大學52期畢業，歷任高雄市政府警察局公共關係室主任、保安警察大隊大隊長及鹽埕分局分局長等職務，本次由高雄市政府警察局左營分局分局長調任。

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