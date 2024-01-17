「客家迎春」　台東春聯發放及親子創意福字DIY月底登場

▲台東縣政府民政處於27日在台東客家學堂舉辦「客家迎春．福躍龍門」活動。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府民政處於27日在台東客家學堂舉辦「客家迎春．福躍龍門」活動，其中「客家福字親子創意DIY」18日下午起開放30組網路報名，提供縣民親子參與，相關訊息可搜尋台東客家學堂臉書。

台東縣政府民政處指出，客家傳統的年俗中，不是只貼春聯，還會貼五福圖，主要是因傳統的客家家屋，門上大都嵌有楹聯，以示家風，大門一般都貼5張，以示「五福臨門賀全家」之意。以前物資缺乏，僅能用紅紙和剪刀，剪出象徵福祿壽喜的圖騰，祝福家人來年好運亨通、順利平安。隨著印刷技術進步，現以五福紙代替。

客家學堂春季「客家迎春．福躍龍門」活動於27日上午9:00開始，民眾當天憑5張紙本發票(限113年1月)，用客語說出一句日常生活用語，就可以免費領取一副春聯。另外台東縣政府當天設計了客家福字親子創意DIY活動，提供親子有互動、共遊的機會，將提供40組 (網路報名30組、現場開放10組) ，預計18日下午13:30開放網路報名，額滿為止，詳情請上台東客家學堂臉書。當天也將邀請池上鄉黑潮書法社的筆墨大師現場揮毫寫春聯贈春福給民眾，數量有限發完為止。