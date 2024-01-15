正妹主播第1次「連拉8隻」！瘋釣蝦兼職YouTuber　曝新手入門關鍵點

▲電視台主播劉益如經營YouTube，推廣釣蝦文化。（圖／記者林挺弘攝）

記者林緯平／採訪報導

陽明山山腳下的外雙溪是台北釣蝦場一級戰區，更為許多國際觀光客第一次接觸這「台灣特有文化」之處。然而，現今休閒娛樂多元，釣蝦場該如何突破、轉型，讓這擁有豐富底蘊的在地文化，得以繼續向下紮根，甚至擴展到國際舞台，皆是蝦圈同好、業者能共同努力的方向。

現為電視台主播的劉益如約在6年前首次接觸釣蝦，就如同傳統印象中的男女分配任務，男生負責釣蝦、女生則在一旁聊天等待，但在某次男性友人集體「烙賽」（釣不到蝦）狀況下，她自告奮勇下場試試手氣，「沒想到手風超順，連續拉起8隻蝦！」她笑說，這股成就感，成了她投入釣蝦領域的契機。

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▲越來約多女性加入釣蝦運動。（圖／記者林挺弘攝）

「從那時候起，就覺得釣蝦滿好玩的！」當時還是釣蝦菜鳥的劉益如，道出心裡話，「新手要喜歡釣蝦的一關鍵門檻，『先要釣得到蝦』。」一但有了第一次釣蝦的好手氣，就如她一樣，立馬瘋狂愛上釣蝦，更曾一個禮拜有6天泡在蝦場。久而久之，劉益如漸漸打入蝦圈，開始與其他釣友交流，資深釣客也不吝嗇向她分享一些小技巧。

取之於蝦圈，劉益如心裡也想著如何回饋！身為新聞主播的她自認口條不差，3年前開YouTube頻道推廣釣蝦文化，她認為首要任務是改變大眾對釣蝦場的刻板印象，因為現代化的釣蝦環境，已不像過去髒亂、菸味瀰漫，但仍有許多人停在過去記憶裡。

透過影片，劉益如帶大家到各地釣蝦場踩點，幫新手排雷（解釋：幫新手排除不友善店家），也邀請釣蝦高手到影片裡教學，其中「釣蝦神人」阿綱就多次到她的頻道裡分享釣蝦技巧。

▲現今多家釣蝦場轉型並標榜禁菸、明亮空間，就為吸引更多客群。（圖／記者林挺弘攝）



「學釣蝦，其實是一門學問。」劉益如直言，阿綱除了判斷訊號、抓開槍時間到位外，最重要的是相當充分的耐心，「阿綱能拿這麼多釣蝦獎盃不是假的，他尋蝦超仔細，因此若比賽成績不好，不是他技術不好，是真的沒有蝦了。」這位釣蝦主播笑著說道。

在努力推廣釣蝦文化同時，劉益如觀察到釣蝦人口正逐漸改變，近2年除了親子客群變多外，越來越多女性開始加入，每10個釣客裡就有3、4個女生，釣蝦比賽開始增設「女達人」獎項，為鼓勵更多女性投入競技，使釣蝦產業更加蓬勃。

▲外雙溪釣蝦場已成為觀光客指定旅遊景點。（圖／記者林緯平攝）

釣蝦文化為台灣特有文化，更是觀光客來台的指定行程，在外雙溪經營釣蝦場的陳品妡表示，現在就常接到日本團客來店裡釣蝦，另外也有美國、德國、印度的散客來體驗釣蝦文化。她認為外雙溪的地理優勢，很有機會將釣蝦包入觀光，將它推廣至國際，使更多人了解這項休閒文化。

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