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超美「調查官姊妹花」調職　理由竟是老爸太正直

洪慶裕的大女兒洪婕庭是調查班56期，也是著名的游泳健將。

▲洪慶裕的大女兒洪婕庭是調查班56期，也是著名的游泳健將。

圖文／鏡週刊

調查局人事大風吹，日前發布簡任級處長異動名單，其中以現任國內安全調查處長洪慶裕，升任台北市調處處長最受矚目，他的一對女兒原本也在台北處擔任調查官，雖然有基層反應這將來要怎麼打考績，不過，外界不用擔心，因為他的一對女兒從下週起將分別調任調查局國際事務處及新北市調處任職，知情人士告訴本刊，理由正是洪慶裕處事公平，不讓各界有任何話柄可講，基層同仁對他的作風紛紛豎起大拇指肯定。

洪慶裕近年對於兩岸情勢分析及中國介選情資掌握精準，加上他曾擔任情整中心主任，對於據點經營及國內基礎安全調查有相當了解，除了能力極佳，為人處事也備受同仁肯定。

洪慶裕的一對女兒不但都是調查官，堪稱「一門三傑」，其中，小女兒洪婕琳外型亮眼，曾任空姐且是游泳健將，在50公尺自由式項目以33秒創下調查班最速紀錄。

洪婕琳是調查班59期，她的姊姊洪婕庭則為56期，在台北市調查處外事站調查官，當年也曾創下調查班50公尺自由式泳測最速紀錄，後來紀錄被妹妹改寫，姊妹倆堪稱調查局「最會游」的兩名悍將。

其中，台大國企系畢業的洪婕庭曾參加全國大學運動會，當時被封為全大運人氣美少女！她當年放棄在鴻海集團的高薪工作，追隨父親腳步進入調查局，但昔日同事跟當時一起在調查局展抱山莊受訓的調查局學員全都不知道她的父親在局本部擔任高官。

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