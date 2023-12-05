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釣蝦新手「1位置+3撇步」拚爆桶！　神人解析：天冷蝦都躲池底

▲▼釣蝦文化（專題使用）。（圖／記者沈君帆攝）

▲阿綱為台灣知名釣蝦選手，曾經靠獎金年收達100萬。（圖／記者沈君帆攝）

記者林緯平／採訪報導

近期釣蝦風氣再起，蝦場也紛紛轉型為禁菸、禁酒，並打造成適合親子同樂的環境。在熱潮下，許多釣蝦新手開始接觸此闔家適宜的運動，但新手究竟該注意什麼「眉角」，才能一釣就上手？「釣蝦神人阿綱」接受《東森新媒體ETtoday》專訪，也分享幾個釣蝦入門小撇步！

▲▼釣蝦神人阿綱。（圖／記者沈君帆攝）

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▲釣蝦位置首推角落位置，而蝦子通常喜歡待在角落、水泡處。（圖／記者沈君帆攝）

阿綱表示第一次到蝦場坐釣，最重要的就是選好位置，若同時有多人在同一蝦池時，首選是「角落位置」、其次則是「有水泡的區域（含氧量高）」。阿綱解釋道，在靜止情況下，蝦子多躲在池邊和有水泡的地方居多；此外，釣蝦時的氣溫也相當重要，氣溫會影響蝦子活動力，水越冰活動力便越差，因此天氣較冷、晚上時蝦子通常都是貼在池底。

選定位置後，阿綱通常都會先量水深，他表示「一開始以水深可以量到貼底，再來依蝦子咬況來決定是否調整，若蝦子會吃可釣飄，不吃可釣貼或拖。」

▲▼釣蝦神人阿綱。（圖／記者沈君帆攝）

▲阿綱期待越來越多人加入釣蝦運動。（圖／記者沈君帆攝）

另外，挑選釣餌也是一門學問，阿綱指出一般蝦場提供的餌料多為蝦米，這對新手來說已經相當夠用。但阿綱也私心推薦自身常用的餌料，若要追求餌料新鮮度來吸引蝦子上鉤，他會首推魚腸做餌料，若想使用香味吸引蝦子的香餌，他則首選豬肉餌。

再來就是看浮標訊號，阿綱表示「釣蝦不像釣魚只要看到浮標下沉，就可揚竿」，一切還是要靠自身經驗累積，他進一步解釋，因為蝦子會先用大螯夾餌，再來才是小螯夾入嘴，剛開始新手若看不懂，可以先以浮標下沉後默數秒數來決定揚竿時機點。

▲▼釣蝦神人阿綱。（圖／記者沈君帆攝）

▲▼為避免公蝦的大螯夾人，拔蝦時可用手指將蝦螯扣住後在卸蝦。（圖／記者沈君帆攝）

▲▼釣蝦神人阿綱。（圖／記者沈君帆攝）

在嘗試幾次後，相信每個人都可以成功釣到蝦，但究竟該如何把蝦從釣勾取下？相信困擾著很多新手。

阿綱指出，拿公蝦與母蝦有不同竅門，要拔下「有大螯的公蝦」，必須先把蝦子壓趴在檯面上，以左手抓蝦為例，大拇指將蝦的右螯往下扣、中指再將左螯往下扣，這樣蝦子才不會夾手，再來就用右手來解勾即可。

倘若釣到沒大螯的公蝦、母蝦，就可以直接抓，因為不會被夾，只要直接順著鉤子入嘴的角度往外推即可。

阿綱最後強調，釣蝦除了在師父領進門，學習基本技術、手法外，還是要靠自身經驗累積，也期待越來越多民眾投入此休閒運動。

「釣蝦神人阿綱」的爆籠入門課

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