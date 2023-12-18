　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

48%燙傷男「釣蝦當復健」：我只是要活下去！推動蝦圈分享互動

▲▼蝦蝦特攻隊社長張字文。（圖／記者林挺弘攝）

▲蝦蝦特攻隊社長張字文致力推廣釣蝦文化，正能量爆棚。（圖／記者林挺弘攝）

記者林緯平／採訪報導

近年來，台灣的潮流文化和名人的影響力，再次讓釣蝦成為台灣人度假時的熱門休閒活動。張字文，蝦蝦特攻隊社團的社長（綽號：文哥），見證了近20年台灣釣蝦風氣的巨變。他坦言：「這幾年，資深釣客願意分享、傳授釣蝦技巧，讓越來越多人能輕鬆入門。」

回想起初學釣蝦的時候，張字文提到當時臉書尚未普及。對於新手而言，想要學習釣蝦技術只能透過「降龍會」的釣蝦論壇爬文或提問。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，釣蝦是一項講求手感和臨場反應的運動。對於只能透過網路或自行摸索的新手和過路客來說，這樣的學習模式並不友善。

在初學釣蝦時，張字文有幸遇到一位愿意分享釣蝦技巧的前輩，讓他快速上手。然而，這位前輩卻一再告誡他「不要教別人」、「有人在後面看你釣蝦，你就亂釣」，這樣的封閉思維讓他感到困惑。

儘管想要推動「分享釣蝦文化」的理念在他心中萌芽，但由於工作的忙碌，釣蝦逐漸淡出他的人生規劃。

然而，9年前的一場意外改變了一切，張字文因意外灼傷，全身48%深二度燙傷。在那段艱難的日子中，釣蝦成為他的「浮木」，成為他復原的動力。

▲▼蝦蝦特攻隊社長張字文。（圖／記者林挺弘攝）

▲張字文經歷全身48%燙傷的復健之路，釣蝦成為他的精神寄託。（圖／記者林挺弘攝）

時間回到2015年的八仙塵爆事件，熙攘的輿論中，社交媒體湧現了許多祈福和集氣的專頁，當中一則「鼓勵八仙傷者 燒燙傷網友PO心路歷程」新聞，就是大面積燙傷的張字文本人在臉書上的親身說法。

張字文分享了自己的復原心路歷程與難以承受的痛苦，他毫不掩飾地展示了令人震驚的照片，呈現身軀嚴重灼傷的現況，鼓勵塵爆傷者及其家屬。

張字文描述，剛出院時傷口還在不斷流血，每坐1分鐘都是極大的痛苦。然而，三個月後，他已能坐上整整一天。「我不強，我只是要活下去！」這成為他堅持的信念，因為一切都是為了家人。

「為了逼自己復健！」文哥回到蝦場，「釣蝦時能強迫自己長時間坐著，加上會運用到全身多處肌肉，最重要的是在蝦場有一群好朋友能夠聊天、暫時忘卻皮肉的痛。」就在此時，「蝦蝦特攻隊」的臉書社團就此誕生，而個性豪爽的生命鬥士文哥，也被推舉為社長。

▲▼蝦蝦特攻隊社長張字文。（圖／記者林挺弘攝）

▲文哥認為釣蝦就該互相交流，多多幫忙新手。（圖／記者林挺弘攝）

作為社長，張字文透過自身的號召力，鼓勵社員們分享、交流釣蝦技術。他更大方送出15萬支天平，希望所有對釣蝦有興趣的人都能擁有更好的工具。「我想做的就是分享，釣蝦只是一個休閒活動，沒有必要藏技術。讓更多人接觸，才能讓這個產業有更好的發展。」

在張字文的推動下，「分享文化」漸漸改變了釣蝦圈的生態。就連台灣知名的「釣蝦大神」阿綱也非常認同他的理念，兩人經常互相交流、切磋，甚至合作開發出能夠在比賽中快速拆卸使用的天平，成為許多釣競選手在比賽中的指定用品。

▲▼蝦蝦特攻隊社長張字文。（圖／記者林挺弘攝）

▲文哥認為現在網路社團盛行，讓釣蝦推廣更加便利。（圖／記者林挺弘攝）

談起現今釣蝦發展出競技賽事，文哥抱持樂觀態度！他表示，競技就是休閒外的另外一種模式，會讓人有動力想要變強，否則釣蝦釣久會疲乏，每次比賽就能有另一種新鮮感；同時多辦比賽，也能帶動蝦場的人氣，讓更多人認識這個休閒文化。

談及當前釣蝦發展至競技賽事，文哥抱持著樂觀的態度。他認為，競技是休閒之外的另一種模式，能激發人們的動力，讓他們追求更高的水平。當長時間沉浸於釣蝦活動可能會感到乏味時，參與競技比賽就能帶來新鮮感。同時，透過舉辦多場比賽，帶動釣蝦活動的人氣、提升蝦場的知名度，使更多人了解這項休閒文化。

釣蝦風氣席捲香港，更早在台灣形成一股熱潮，它不只是休閒，更是項競技活動。34歲的阿綱是專業的釣競選手，靠著釣蝦比賽年收百萬，現在，他也在《ETtoday學習雲》開課了！他將系統化教學，把釣蝦技巧教給所有有興趣的學員，如果想從佛系釣蝦人晉級成「爆籠」高手，絕對不能錯過！

「釣蝦神人阿綱」的爆籠入門課

ET快訊
Dcard二度遭搜索！律師揪1點「真的白目」：看來要排隊搜索
陸甜美女師變「殺人魔頭」！今遭處死刑　狠殺7人過程曝
一跑步就肚子痛？　「2大主因」醫證實了：最好先停下
48%燙傷男「釣蝦當復健」：我只是要活下去！推動蝦圈分享互動
清境停車場收費了　一天清空「久佔車露族」
39年奪30命！北市「最猛凶宅」募款安裝門禁　杜絕陌生人進入
日月潭爆飯店誇張違建！縣府4度勒令停工遭無視　女負責人慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

48%燙傷男「釣蝦當復健」：我只是要活下去！推動蝦圈分享互動

清境停車場收費了！每小時50元無上限　一天清空「久佔車露族」

他買早餐「1品項」漲翻嚇壞　網同感：總匯都要1百了

她愛愛都會發出屁聲！「不是男生太小」　真實原因曝光

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋　愛情開花又結果

聖誕送暖傳愛！中市家教中心攜手任林　助孩童願望成真留難忘回憶

一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴：連看都不看

高雄敬老卡、博愛卡擴大使用範圍！明年起可搭捷運、計程車

兒帶小女生回家！他心軟收留「照顧10幾年」結局傻眼了：怪我寵壞

台灣「最高評價」農場！打敗清境、觀音蓮花園　大票遊客推爆

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

阿本揭7年前隱退內幕「酬勞比臨演少」　罹腦瘤沒藥醫「快樂就好」重回演藝圈

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

秀英遇底迪搭訕「不識少女時代」　尬回「我有10年男友了...」

48%燙傷男「釣蝦當復健」：我只是要活下去！推動蝦圈分享互動

清境停車場收費了！每小時50元無上限　一天清空「久佔車露族」

他買早餐「1品項」漲翻嚇壞　網同感：總匯都要1百了

她愛愛都會發出屁聲！「不是男生太小」　真實原因曝光

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋　愛情開花又結果

聖誕送暖傳愛！中市家教中心攜手任林　助孩童願望成真留難忘回憶

一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴：連看都不看

高雄敬老卡、博愛卡擴大使用範圍！明年起可搭捷運、計程車

兒帶小女生回家！他心軟收留「照顧10幾年」結局傻眼了：怪我寵壞

台灣「最高評價」農場！打敗清境、觀音蓮花園　大票遊客推爆

調查局長親自出馬！　職籃開球宣導打詐反賄選

Dcard二度遭搜索！律師揪1點「真的白目」：看來要排隊搜索了

侯喊2030新北雙語城、趙稱廢雙語　柯文哲：到底是「侯趙」還「趙侯」？

美議員向五角大廈提議　建立「嚇阻兵工廠」抗中保台

愛莉莎莎PO比基尼照被酸！網嗆「蹭一波轉行當網美」　她笑笑回應

北市瑞安街火警母女送醫　男住戶早已外出一場虛驚

札幌地鐵被放「毒氣瓶」急圍封鎖線　瓶內含不明黃色物質

秋冬乾到脫屑？皮膚科醫師教「2+1保濕法」補水比面膜還有效

今彩539今晚開出頭獎8百萬！幸運兒在「這縣市」

克萊斯勒「最後一款V8房車」宣布停產！全新電動房車有望取代

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

生活熱門新聞

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋

一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴：連看都不看

全台十大宮廟「沒有紫南宮」信徒驚呆

比基尼妹夜市叫賣芭樂　頂10幾度低溫吸客

下波全台急凍！恐低於10°C達寒流

快訊／國內社群首例！檢警搜索卻碰釘子　Dcard回應了

桃機炸滿人潮！保全籲過海關前「先做1舉動」省時間

4星座「最會照顧人」　第1名狂碎念就怕你生病

兒子招風耳超像隔壁老闆！他怒驗DNA傻了：是像岳父

上海機場「整片空蕩蕩」！名醫秒看傻

三度發文澄清2點　女Coser：我就是箭靶而已

更多熱門

相關新聞

釣蝦新手「1位置+3撇步」擺脫摃龜命

釣蝦新手「1位置+3撇步」擺脫摃龜命

釣蝦風氣再起，蝦場也紛紛轉型為禁菸、禁酒，並打造成適合親子同樂的環境。在熱潮下，許多釣蝦新手開始接觸此闔家適宜的運動，但新手究竟該注意什麼「眉角」，才能一釣就上手？「釣蝦神人阿綱」接受《東森新媒體ETtoday》專訪，也分享幾個釣蝦入門小撇步！

「2小時1竿只賺100多元」　釣蝦場老闆吐薄利窘境

「2小時1竿只賺100多元」　釣蝦場老闆吐薄利窘境

「贏在眼力！」釣蝦場的無聲狂歡！　「聽不到」不是人生的阻礙

「贏在眼力！」釣蝦場的無聲狂歡！　「聽不到」不是人生的阻礙

專家剖析AI工具　懂提問掌握使用訣竅

專家剖析AI工具　懂提問掌握使用訣竅

一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　成超夯職人

一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　成超夯職人

關鍵字：

學習雲如何釣蝦釣蝦蝦蝦特攻隊張字文ETtoday學習雲釣蝦競賽

讀者迴響

熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面