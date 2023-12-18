48%燙傷男「釣蝦當復健」：我只是要活下去！推動蝦圈分享互動

▲蝦蝦特攻隊社長張字文致力推廣釣蝦文化，正能量爆棚。（圖／記者林挺弘攝）

記者林緯平／採訪報導

近年來，台灣的潮流文化和名人的影響力，再次讓釣蝦成為台灣人度假時的熱門休閒活動。張字文，蝦蝦特攻隊社團的社長（綽號：文哥），見證了近20年台灣釣蝦風氣的巨變。他坦言：「這幾年，資深釣客願意分享、傳授釣蝦技巧，讓越來越多人能輕鬆入門。」

回想起初學釣蝦的時候，張字文提到當時臉書尚未普及。對於新手而言，想要學習釣蝦技術只能透過「降龍會」的釣蝦論壇爬文或提問。

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然而，釣蝦是一項講求手感和臨場反應的運動。對於只能透過網路或自行摸索的新手和過路客來說，這樣的學習模式並不友善。

在初學釣蝦時，張字文有幸遇到一位愿意分享釣蝦技巧的前輩，讓他快速上手。然而，這位前輩卻一再告誡他「不要教別人」、「有人在後面看你釣蝦，你就亂釣」，這樣的封閉思維讓他感到困惑。

儘管想要推動「分享釣蝦文化」的理念在他心中萌芽，但由於工作的忙碌，釣蝦逐漸淡出他的人生規劃。

然而，9年前的一場意外改變了一切，張字文因意外灼傷，全身48%深二度燙傷。在那段艱難的日子中，釣蝦成為他的「浮木」，成為他復原的動力。

▲張字文經歷全身48%燙傷的復健之路，釣蝦成為他的精神寄託。（圖／記者林挺弘攝）

時間回到2015年的八仙塵爆事件，熙攘的輿論中，社交媒體湧現了許多祈福和集氣的專頁，當中一則「鼓勵八仙傷者 燒燙傷網友PO心路歷程」新聞，就是大面積燙傷的張字文本人在臉書上的親身說法。

張字文分享了自己的復原心路歷程與難以承受的痛苦，他毫不掩飾地展示了令人震驚的照片，呈現身軀嚴重灼傷的現況，鼓勵塵爆傷者及其家屬。

張字文描述，剛出院時傷口還在不斷流血，每坐1分鐘都是極大的痛苦。然而，三個月後，他已能坐上整整一天。「我不強，我只是要活下去！」這成為他堅持的信念，因為一切都是為了家人。

「為了逼自己復健！」文哥回到蝦場，「釣蝦時能強迫自己長時間坐著，加上會運用到全身多處肌肉，最重要的是在蝦場有一群好朋友能夠聊天、暫時忘卻皮肉的痛。」就在此時，「蝦蝦特攻隊」的臉書社團就此誕生，而個性豪爽的生命鬥士文哥，也被推舉為社長。

▲文哥認為釣蝦就該互相交流，多多幫忙新手。（圖／記者林挺弘攝）

作為社長，張字文透過自身的號召力，鼓勵社員們分享、交流釣蝦技術。他更大方送出15萬支天平，希望所有對釣蝦有興趣的人都能擁有更好的工具。「我想做的就是分享，釣蝦只是一個休閒活動，沒有必要藏技術。讓更多人接觸，才能讓這個產業有更好的發展。」

在張字文的推動下，「分享文化」漸漸改變了釣蝦圈的生態。就連台灣知名的「釣蝦大神」阿綱也非常認同他的理念，兩人經常互相交流、切磋，甚至合作開發出能夠在比賽中快速拆卸使用的天平，成為許多釣競選手在比賽中的指定用品。

▲文哥認為現在網路社團盛行，讓釣蝦推廣更加便利。（圖／記者林挺弘攝）

談起現今釣蝦發展出競技賽事，文哥抱持樂觀態度！他表示，競技就是休閒外的另外一種模式，會讓人有動力想要變強，否則釣蝦釣久會疲乏，每次比賽就能有另一種新鮮感；同時多辦比賽，也能帶動蝦場的人氣，讓更多人認識這個休閒文化。

談及當前釣蝦發展至競技賽事，文哥抱持著樂觀的態度。他認為，競技是休閒之外的另一種模式，能激發人們的動力，讓他們追求更高的水平。當長時間沉浸於釣蝦活動可能會感到乏味時，參與競技比賽就能帶來新鮮感。同時，透過舉辦多場比賽，帶動釣蝦活動的人氣、提升蝦場的知名度，使更多人了解這項休閒文化。

釣蝦風氣席捲香港，更早在台灣形成一股熱潮，它不只是休閒，更是項競技活動。34歲的阿綱是專業的釣競選手，靠著釣蝦比賽年收百萬，現在，他也在《ETtoday學習雲》開課了！他將系統化教學，把釣蝦技巧教給所有有興趣的學員，如果想從佛系釣蝦人晉級成「爆籠」高手，絕對不能錯過！

「釣蝦神人阿綱」的爆籠入門課