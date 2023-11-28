一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　超狂手作浮標釣客搶買

▲楊小錡除了是一名釣競選手，同時也是一名標師。（圖／記者林挺弘攝）

記者林緯平／採訪報導

釣蝦文化於台灣蔚為風潮，成為許多外國遊客來台的指定行程，其衍生的「周邊產品」：浮標、釣蝦竿、天平，更是國內外釣客熱烈討論的話題。45歲的楊小錡，因本身愛釣蝦而接觸到製作浮標的產業，在經過多年技術磨練、產品改良後，他所做出的特殊塗裝浮標已在釣蝦圈闖出一片天。

楊小錡擁有7年釣蝦資歷、5年釣競經驗，「其實，最一開始會接觸釣蝦，單純是因為太愛吃蝦！」他解釋，以前覺得買蝦貴，剛好朋友邀約釣蝦後發現，「透過提升釣蝦技術，居然可以用比較低的成本吃到更多蝦。」因此，從「如何釣蝦」開始的他，開啟了一整天泡在蝦場10幾個小時的日子。

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▲浮標上的塗裝，都是由楊小錡一筆一畫勾勒出來。（圖／記者林挺弘攝）

這段把釣蝦當家常便飯過程，楊小錡不僅提升了技巧，更對這小巧如硬幣尺寸的「浮標」（俗稱「阿波」，也稱「丹錐形浮標」）產生極大興趣，更在認識了「標師職人」的愛蝦同好後，進入浮標界，他說：「因為，經過多次交流，對方竟開口說要教我製作浮標。」他從此開始了「做標」人生。

手作浮標跟一般工廠大量生產的浮標，最大差別在於塗裝精緻度，然而，要做出自身特色，更是一大考驗。在師傅領進門後，楊小錡自己在家摸索近2年的時間，他笑著說：「當初做出來真的有夠醜，那些作品（試做品）我都還有留著，不能看啊！」

當做出人生第一顆阿波時，楊小錡興高采烈地抓起釣具馬上去蝦場試用，沒想到結果相當落漆，由於上漆技術還未成熟，楊小錡只見到浮標漆面隨著水流越沖越淡。然而， 一次次挫折，都讓楊小錡進步，他也開始拿著自己的作品給「釣蝦冠軍」廖克綱（綽號：阿綱）使用，並慢慢打開知名度。

▲楊小錡需長時間低頭工作，導致脊椎壓迫神經動手術。（圖／記楊小錡提供）

投入全職治標師時間已經3年的他，習慣在凌晨時工作，「經常在深夜時刻才能靜下心，那才是我能與浮標對話的時刻。」不斷鑽研下淬鍊出的作品，讓楊小錡開拓出自身市場，而他精緻手繪的阿波成為釣客搶買的聖品，更吸引其他標師仿效。

楊小錡謙虛說道：「可能是對自己產品沒信心，所以更用心去做，現在市場很競爭，我希望能讓消費者在收到產品時的『期待感』不會破滅，因此每一個浮標都做得很用心。」

▲▼做一個「阿波」需要約1個禮拜時間，楊小錡一次通常會做10顆左右。（圖／記楊小錡提供）

談到楊小錡這類投入釣蝦工具製作的職人，台灣釣蝦文化發展協會理事長張林裕直言：「這就是我們台灣特有的文創產品！」確實，許多國外釣客來到台灣，除了踩點各地釣蝦場觀摩與學釣蝦外，必定到釣具店朝聖，這樣一條龍的釣蝦觀光產業，也成為另類台灣之光。

釣蝦風氣席捲香港，更早在台灣形成一股熱潮，它不只是休閒，更是項競技活動。34歲的阿綱是專業的釣競選手，靠著釣蝦比賽年收百萬，現在，他也在《ETtoday學習雲》開課了！他將系統化教學，把釣蝦技巧教給所有有興趣的學員，如果想從佛系釣蝦人晉級成「爆籠」高手，絕對不能錯過！

「釣蝦神人阿綱」的爆籠入門課