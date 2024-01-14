分科測驗1／20登場！新北即日起提供包種茶　祝考生鐵定包中

▲新北市農業局準備新北「鐵定包中」包種茶包為考生加油。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

113學年度大學學科能力測驗將於1月20至22日登場，為替考生加油打氣，新北市政府農業局特別準備新北「鐵定包中」包種茶，於本市各考場考生休息區可免費索取外，即日起至1月22日亦可到新北市農會文山茶共同產銷推廣中心及坪林區農會農特產品直銷中心板橋店免費索取，祝福考生「包中」理想學校，龍躍金榜，龍攜好運來。

農業局表示，本月20至22日三天將舉行大學學科能力測驗，新北市農業局為考生祈福，讓考生能充分發揮爭取好成績，特別在新北市10個考場（華僑高中、海山高中、板橋高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中及新店高中）考生休息區提供免費包種茶包，喝杯新北好茶暖和身心之外，也可以提神使大腦更清醒靈活，同時取「包種」茶其音意祝福考生「包中」理想好學校。

▲包種茶其諧音有應試順利及金榜題名之意，茶包象徵「包準考中」。

坪林區農會理事長陳文慶表示，新北市包種茶有「百萬冠軍茶」美名，包種茶外觀條索狀、屬半發酵茶，茶湯蜜綠鮮豔，有優雅花香味，茶湯甘醇回甘力強，更值得一提，新北市茶農更在全國製茶技術競賽及國內外獎項嶄露頭角。新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，包種茶其諧音有應試順利及金榜題名之意，茶包象徵「包準考中」，推薦給考生外，更適合有求職、求子、求姻緣者，也可以送親朋友好友求取好彩頭，推廣中心邀大家喝新北好茶，即日起至1月22日在新北市農會文山茶共同產銷推廣中心及坪林區農會農特產品直銷中心板橋店，推出每日限量50個茶包免費領取。

農業局長李玟表示，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，輔導茶農獲國內外獎項值得肯定，期勉考生與新北包種茶一同龍躍金榜。新年即將到來，也歡迎市民朋友一起品嘗新北好茶，龍轉乾坤，事事如意。領取茶包即日起至1月22日可至新北市農會文山茶共同產銷推廣中心（地址：新北市新店區北新路3段148號）及坪林區農會農特產品直銷中心板橋店（地址：新北市板橋區文化路一段188巷34號）。

▲1月22日前可在新北市農會文山茶共同產銷推廣中心及坪林區農會農特產品直銷中心板橋店索取免費包種茶包。