外國人來台12年「待到上癮」！坦言最愛這2縣市：住在這一輩子

▲傑拉明來台12年，想在這邊住一輩子。（圖／翻攝YouTube／Cole Fogle 大鬍子）



記者柯振中／綜合報導

台灣擁有優美的風景，加上許多特殊的美食，時常讓許多外國人流連忘返。近日一名來自非洲甘比亞的傑拉明表示，他來到台灣已經12年，大讚台灣不但人民友善、風景優美，生活起來也十分輕鬆，讓人想要待在這邊一輩子。

傑拉明近日在YouTuBe頻道「Cole Fogle 大鬍子」上表示，他的家鄉是非洲的甘比亞，高中畢業時因為家人搬到美國，因此一起搬了過去，但在美國並沒有找到家的感覺，一直以來都想去別的地方念書。

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後來在同鄉好友的介紹下，他申請了許多國家的獎學金，也成功得到台灣、英國及俄羅斯學校的獎學金，最後因為氣候因素，決定選擇台灣。

而來台的初期，傑拉明根本不曉得自己在哪，後來上了車，行駛了約一個多小時，才抵達位在台南的大學。原先來到台灣，傑拉明感覺到有些寂寞，後來是有甘比亞的其他學生也來到台南唸書，他才有機會認識對方，並且發展出小型社交圈。

▼傑拉明來台12年，想在這邊住一輩子。（圖／翻攝YouTube／Cole Fogle 大鬍子）



傑拉明在台灣度過了大學、碩士的生活，直到離開學校以後，才首次品嘗到台南的牛肉湯，讓他感到十分驚艷，更是心想「天啊！我住在這裡四年，卻完全不曉得這項美食」。

後來買了一輛車，傑拉明才開始四處旅行，開啟了全新的世界，愛上美好的風景、友善的台灣人，以及輕鬆的生活。

▲傑拉明來台12年，想在這邊住一輩子。（圖／翻攝YouTube／Cole Fogle 大鬍子）



傑拉明也說，他最喜歡的城市是新竹的竹東，因為竹東有許多山脈、瀑布及溫泉等自然風景，另外一個熱愛的縣市則是南投。

如今在台灣生活滿12年，傑拉明表示，目前有個穩定交往10年的女友，他想要在這個國家住一輩子，並且四處去旅行、看看不同的風景。