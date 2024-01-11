下周學測！他買到乖乖「文昌帝君限定版」　全台家長暴動：很需要

▲文昌帝君乖乖，只有宜蘭才買得到。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名老師趁開學前，一口氣訂了30包乖乖，結果引來不少家長也笑虧「我兒子的幼兒園一開學就用『綠乖乖做聰明門』，當天下課一人帶一包回家」。而最近一名網友驚呼，乖乖出現限定版「包裝印有文昌帝君」，且只有宜蘭才買得到，再度引來網友驚呼「不公平啊！全台考生都需要啊～媽媽要拿去過香爐啊！」

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》表示，日前在賣場看到一款與眾不同的乖乖，有別於熟悉的綠色包裝，外觀居然是文昌祠的「文昌帝君」神尊，寫著文昌神助攻，考試攏歐趴，底下還有「包中、己霸分、合格」等字樣加持。

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當下，原PO毫不猶豫買了2包，接著笑虧「第一次對乖乖有尊敬#文昌帝君，宜蘭限定版，女兒喜歡的口味，帶兩包回家！」

文章曝光後，引來3千多名網友暴動，「感覺吃完包裝紙不敢丟垃圾桶，要拿去金爐火化」、「這個怎麼可以只有宜蘭～小孩都需要」、「不是只有宜蘭有考生，全台都有考生啊」、「太可愛了吧～明天去囤貨」、「住台中的媽媽很想買」、「現在要期末考了全台考生都需要」、「我們台北也需要」、「太酷了！期待來個縣市限定版，環台買一遍」、「下星期就要大學學測了，希望最近在台北可以買得到，幫小孩助攻」、「臺灣神秘力量再進化」。

▲其他宮廟也有乖乖包裝特製版。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



由於1月20至22日就是大學入學學科能力測驗，許多家長為了替孩子向文昌廟點燈，以祈求長智慧、保佑考運。至於該怎麼拜？務必攜帶准考證或學生證影印本，供品可準備象徵「包高中」的包子、糕點、粽子，以及代表「聰明又會算」的青蔥、蒜頭，還有象徵「考運順」的筍子。

值得注意的是，要避免丸子、蛋及圓形食物，才不會上考場真的抱顆鴨蛋回來，如果可以的話，考前避免吃牛肉，因為文昌帝君的坐騎就是牛。

有趣的是，過去有考生一次拜麥當勞75顆豬肉滿福堡加蛋，因為「滿福」堡有「滿分」諧音，也意外成為新世代考生的供品選擇。除了文昌廟之外，位在陽明交通大學前方的「光明福德宮」也是許多考生必朝聖的寺廟，供品要擺上6罐泰山仙草蜜才行。