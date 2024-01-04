基隆緊急轉銜安置無縫接軌　邱佩琳：市立醫院預留4空床

▲基隆市副市長邱佩琳（右）與社會處長楊玉欣（左）於4日前往基隆市立醫院，瞭解機構籌設現況並會勘整建情形。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

為因應長照失能者機構安置及照顧需求，基隆市副市長邱佩琳與社會處長楊玉欣於今（4日）前往基隆市立醫院，瞭解機構籌設現況並會勘整建情形，盼加速擴充住宿式機構布建，未來將增設110床，緩解市民照顧負擔。邱佩琳表示，市立醫院將協助社會處將緊密合作，預先預留4床空床，以協助「緊急特殊個案安置需求」朝向無縫接軌的目標努力。

▲基隆市立醫院將協助社會處將緊密合作，預先預留4床空床。

邱佩琳指出，2020年衛福部核定基隆市立醫院籌設住宿式長照機構，將持續布建機構擴增床位，減輕市民照顧負擔。此外去年底發生老人等待長照機構過程中不幸身亡的憾事，謝市長對此事相當重視，指示在有緊急安置需求時，務必要做到「無縫接軌」，並聯絡基隆市立醫院建立「預留床位」機制，同時整合有關人員成立「專案聯絡群」，讓訊息能夠橫向進行聯繫。



社會處長楊玉欣表示，社會處針對高風險族群緊急安置需求，除媒合市立醫院外，也積極與部立基隆醫院合作，並簽訂老人福利機構緊急轉銜安置，強化無縫接軌機制。市立醫院長王慧珺指出，現有護理之家主要收托失能等級高、生活無法自理者，未來長照床位則可收托不同失能對象，不限年齡與障別，將擴大照顧更多市民。