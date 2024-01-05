快訊／學測首度開放冷氣試場！12萬考生今可查看試場分配表

▲大考中心宣布，今年學測開放冷氣試場，也是學測舉辦以來，首度開放。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

113學年學科能力測驗將從1月20日起一連舉行3天，共有12萬餘人報考。大考中心今（5日）公布試場分配表，同時也宣布學測首次開放冷氣試場，若中央氣象署公布的鄉鎮市區當天上午/下午預報氣溫在28 度（含）以上，當天上午/下午開放試場冷氣服務，試場冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則。若考生因身心因素不便在冷氣環境應試，可向大考中心申請在無冷氣試場應考。

113年學測將在1月20日（六）至22日（一）舉行。大考中心表示，今年共有12萬195人報名，包括集體報名10萬9349 人，個別報名1萬846人），在34個考區，91個分區、3480個試場舉行。而今年各科選考人數，國文為 11萬9729 人、英文為11萬9783人、數學A為9萬830人、數學B為9萬9041 人、社會科9萬5934 人、自然科7萬8282 人。

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大考中心今天也公布試場分配表及考試地點，並刊登在大考中心網站「學科能力測驗專區」考試訊息，考生可查詢個人應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點等資訊。若考生在查詢過程有任何問題，可在上午9點至下午5點（例假日除外）致電到大考中心（電話 02-23661416，系統操作請轉分機 310；試務作業請轉分機608）

此外，以往學測因為都在冬天舉行，並未開放冷氣試場，但因應中南部考生去年底提出學測期間開放冷氣試場需求，大考中心今天也正式宣佈，已經規劃將依據交通部中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區在考試當日上午/下午預報溫度達28度（含）以上，將在上午/下午開放試場冷氣服務，試場冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則，若考生評估在達28度（含）以上而試場開放冷氣服務情形下，因身心因素不便於冷氣環境應試，可向大考中心申請在「無冷氣試場」應試。