職校生在學「幡然醒悟」　花11年「升級打怪」考取麻省理工學院博士

▲曾為高職生的周信靜花11年時間一路向上求學，成功申請MIT電腦工程博士班。（圖／翻攝九派新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江一名職校生周信靜曾因家境貧寒，初中畢業便放棄學業外出打工，經過一年才感覺到讀書對未來的幫助，因此，他考上一所職業學校，一路從大專、插大（本科）、碩士，直至2020年成功申請美國麻省理工學院電腦工程學博士（CSPhD），成為大陸各級院校開學典禮上的「勵志」典範。

《每日經濟新聞》報導，杭州電子科技大學微信公眾號曾發文介紹，周信靜是目前國內最有名的「求學逆襲王」。他的讀書過程堪稱勵志典範：職高——大專——專升本——考研——讀博。

據了解，周信靜2015年通過專升本來到了杭州電子科技大學，以穩居專業第一的成績在600多人的計算機（電腦工程）學院中脫穎而出，拿下大陸國家獎學金和校一等獎學金的榮譽。隨後，他考上浙江大學的計算機（電腦）科學與技術專業碩士，並在2020年拿下MIT計算機（電腦工程）

系的PhD offer。

周信靜放棄打工回鄉求學的起跑點在溫州龍灣區職業技術學校，成為2012屆計算機職專班畢業生。他在該校三年的求學生涯中，完成懵懂迷茫到幡然醒悟的巨大人生轉變，探索出適合自身的學習方法並付諸行動。

他接著從杭州電子科技大學畢業並考取杭州大學碩士生資格，畢業後，周信靜順利任職騰訊，即便投入職場，周信靜仍未放棄學術上的追求，他參與的工作SpitFire登上SIGMOD2021會議上（SIGMOD和VLDB是數據庫領域頂級的兩個會議），同時，他也於2020年底成功申請到麻省理工學院（MIT）的電腦工程博士（CSPhD），成為數據庫領域圖靈獎獲得者Mike Stonebraker的學生。