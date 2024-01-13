新北第4選區／票都開完了！民進黨吳秉叡「奪10萬票」三連霸

▲吳秉叡打敗蔣欣璋，順利連任。（圖／翻攝自臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

2024大選開票結束，新北市第四選區共有5名立委候選人，其中最受關注的是民進黨候選人吳秉叡和國民黨候選人蔣欣璋之間的對決。目前該區247間投票所的票數都已出爐，吳秉叡最終拿到10萬7772票，雖然比前兩屆的選票少一點，但最終仍順利三連霸。

新北第4選區範圍包括新莊區中平里等75里，這屆有5名候選人角逐立委之位，分別是1號無黨籍洪懿馥、2號民進黨吳秉叡、3號無黨籍蘇輝湟、4號國民黨蔣欣璋、5號制度救世島邱吉均。以往該區政治版圖綠稍大於藍，尤其現任立委吳秉叡已經在當地深耕多年，實力不容小覷，雖然國民黨派出新北議長之子蔣欣璋，但最後仍由吳拿下最高票，成功連任。

1號 洪懿馥（無黨籍）：1萬4840票、得票率6.91%

2號 吳秉叡（民進黨）：10萬7772票、得票率50.21%

3號 蘇輝湟（無黨籍）：1924票、得票率0.90%

4號 蔣欣璋（國民黨）：8萬9121票、得票率41.52%

5號 邱吉均（制度救世島）：1002票、得票率0.47%

據了解，吳秉叡2016年以11萬6723票、62.98%的得票率當選；2020年他與陳明義爭奪席次，最後以11萬9461票、得票率55.13%再獲得連任；這屆吳秉叡奪得10萬7772票、得票率50.21%，三連霸成功。

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