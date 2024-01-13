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政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

▲▼投票示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲投票示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

今（13）日舉行第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，其中「不分區立委選區」依政黨票比例分配席次，稍早全台1萬7795個投票所都完成開票了，得票率最高的是民主進步黨，中國國民黨次之，台灣民眾黨排第三。而中選會公布的最終結果曝光後，也掀起網友討論。

根據中選會公布的投票結果，民進黨、國民黨、民眾黨得票率均超過5%。民進黨獲得498萬1060票，得票率36.16%，國民黨獲476萬4293票，得票率34.58%；民眾黨獲得304萬334票，得票率22.07%。

未達5%的政黨按票數排行依序為時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進、親民黨、台灣雙語無法黨、台灣團結聯盟、新黨、司法改革黨、制度救世島、中華統一促進黨、人民最大黨、台灣維新。

▲▼ 。（圖／翻攝自中選會）

▲各政黨得票數曝光。（圖／翻攝自中選會，下同）

最終結果曝光後，不少網友針對民眾黨的得票率回應，「民眾黨居然到22%」、「22%很強欸，成功把小黨的票都吃過來」、「民眾黨太強了吧！完全衝高」、「認真說，民眾黨才4年有這成績很猛了」、「民眾黨22%比上次進步很多了，加油」。

還有不少人一見小民參政歐巴桑聯盟的得票情況後，直呼「歐巴桑竟然是第五強」、「歐巴桑太神啦」、「歐巴桑聯盟有點強」、「我也支持歐巴桑，這次比我想像的好超多耶」、「推，制衡的力量，話說歐巴桑好猛」、「歐巴桑第五大黨」、「歐巴桑黨還贏GG黨，太神啦」。

另也有網友回應，「基進黨敗票敗到輸給小歐盟」、「親民黨也太慘」、「基進黨跟親民黨會哭吧，輸給歐巴桑」、「歐巴桑要感謝賀瓏吧？第一次聽到這個黨是他講的」。

根據中選會列出的選舉制度，立法委員共將選出113名，包含區域（直轄市、縣市）立委73席、原住民立委6席（平地及山地原住民各3席）、全國不分區及僑居國外國民立法委員34席。不分區部分將以政黨為投票對象，依政黨名單順序選出。

▲▼ 。（圖／翻攝自中選會）

針對不分區立委的選舉結果，政黨票的得票率必須達5%以上，才能依照得票比率分配當選名額，並按各政黨名單順序依序當選；各政黨當選之名額，婦女不得低於二分之一。

中選會也指出，各政黨當選名單的分配是以各政黨得票數相加之和，除以各該政黨得票數，求得各該政黨得票比率。以應選名額乘以前款得票比率所得積數之整數，即為各政黨分配之當選名額，按政黨名單順位依次當選。

經計算，民進黨不分區立委有13席：

1.林月琴
2.沈伯洋
3.張雅琳
4.洪申翰
5.羅美玲
6.游錫堃
7.范雲
8.柯建銘
9.沈發惠
10.莊瑞雄
11.林楚茵
12.郭昱晴
13.陳培瑜
（因婦女名額不得低於二分之一，故王正旭、王義川未當選）

國民黨不分區立委有13席：

1.韓國瑜
2.柯志恩
3.葛如鈞
4.翁曉玲
5.陳菁徽
6.吳宗憲
7.林倩綺
8.陳永康
9.許宇甄
10.謝龍介
11.蘇清泉
12.張嘉郡
13.王育敏

民眾黨不分區立委有8席：

1.黃珊珊
2.黃國昌
3.陳昭姿
4.吳春城
5.麥玉珍
6.林國成
7.林憶君
8.張啓楷

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