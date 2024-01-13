決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

▲國民黨廖先翔拿下新北第12選區立法委員。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新北第12選區是藍綠對決焦點之一，現已確定由國民黨廖先翔拿下，共9萬2848票，得票率50.90％，勝出對手民進黨賴品妤5.93%。在地人表示，廖勝選關鍵是家族長年深耕汐止，累積能量，「在汐止不少地方，都能見到各單位、社區掛起感謝廖先翔的紅布條。」

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新北第12選區立委藍綠激戰，由國民黨廖先翔勝選。他說：「謝謝每一份得來不易的支持，這次選戰非常艱辛，也得到全國高度矚目，這一次選民在我們選區做出了改變的選擇，我也不會愧對選民給我的期待。」

有什麼想向對手賴品妤說？廖先翔表示：「選舉過去了，過程中一定有些不愉快，但我也謝謝她的指教，無論大家對她的評論如何，仍總是為我們這地方付出過，謝謝她的付出。」

廖先翔表示，自己是在地汐止人，對汐止區一直以來都有高度把握，像2022年議員選舉票數也不錯，不過整體而言，本次立委選舉沒有他預期中順利，在萬里、金山等外區輸得比預期多。他說：「這是我後續會努力加油的地方。」

新北第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區），大約有25萬人，其中光汐止就占了約20萬人。據廖辦提供資料，本次選舉賴品妤拿8萬2034票，得票率44.97％；廖先翔則為9萬2848票，得票率50.90％。

▲國民黨廖先翔今（13日）早上10點完成投票。（圖／記者項瀚攝）

35歲的廖先翔，畢業於國立政治大學行政管理碩士，曾任立法委員李彥秀青年諮議團團長、新北市議員廖正良服務處執行長，2018年以23.57%得票率當選新北第10選舉區議員，2022年再以29.33%連任。

在地人士表示，雖然廖先翔不擅於「空戰」，網路行銷與知名度都輸對手不少，但因家族長年深耕汐止，「陸戰」實力非常堅強，「選民服務做得好，在汐止不少地方，都能見到各單位、社區掛起感謝廖先翔的布條，這就是勝出賴品妤的地方。」

▲國民黨廖先翔政見。（圖／翻攝自選舉公報）