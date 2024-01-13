　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024總統、立委大選　台南市民進黨全壘打6席全上　

▲2024總統、立委大選，台南市立委部分全壘打，民進黨6席立委全上，仍在意料之中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024總統、立委大選，台南市立委部分全壘打，民進黨6席立委全上，仍在意料之中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024總統、立委大選13日順利落幕，台南市總統選情部分，賴清德獲46萬多票，侯友宜22萬多票，柯文哲也突破20萬票，選舉版圖亦隨之改變，綠營與非綠陣營呈現五五波。

立委選情部分一如預期，台南市民進黨6席立委全壘打，全部連任成功，國民黨陳以信挑戰王定宇落敗；國民黨王家貞因緩刑問題喪失參選資格，讓林俊憲「保送」上壘；姚正玉、周宏昌也以巨大差距落選，親藍的無黨立委李全教、陳昆和也落敗。

▲2024總統、立委大選，台南市立委部分全壘打，民進黨6席立委全上，仍在意料之中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市第一選區共有6人參選，唯仍以爭取連任的民進黨賴惠員、國民黨周宏昌藍綠相爭，但自選戰開打以來，周宏昌知名度嚴重不足，許多人都不知他是候選人，直到國民黨選舉後期，舉辦大型競選活動，介紹國民黨各選區侯選人及親藍以無黨籍候參選的立委侯選人李全教、陳昆和時，才知道有這位侯選人。

藍綠雙方一開始就有很大差距，讓賴惠員輕鬆以對，按著自己的選舉步調打這場選戰，賴惠員的勝選並不意外，周宏昌也藉此選戰提高自己知名度及累積實力，未來大有可為。

▲2024總統、立委大選，台南市立委部分全壘打，民進黨6席立委全上，仍在意料之中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市第二選區有3人參選，以爭取連任的民進黨郭國文與無黨籍台南市議員陳昆和兩強相爭。從選戰開打以來，郭國文是6席欲連任的民進黨立委中，相對艱苦的一位；陳昆和是律師出身，形象良好，選戰直打郭國文的人品（論文抄襲）、政績不實…，的確起了很大效果，逼得郭國文不得不正視這個強大對手，雖然最後以9萬多票對7萬多票，贏得選戰順利連任，但過程並不輕鬆，也顯示陳昆和的「硬底子」的基層實力。

▲2024總統、立委大選，台南市立委部分全壘打，民進黨6席立委全上，仍在意料之中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市第三選區有2人參選，爭取連任的民進黨陳亭妃從政26年，此屆順利連任成就五連霸，陳亭妃提出她擔任立委16年以來，爭取超過1200億的基層建設預算，是全國第一名，更獲得國會三大評鑑第一名，每任交出的成績單都相當漂亮，從政累積的基層實力相當堅實難以撼動。

選戰開打以來，對於國民黨籍姚正玉的頻頻出招，陳亭妃均以「冷處理」對待，最終讓以資深媒體人出身的姚正玉，火力有如打在棉花上，難以著力擴大戰局。

姚正玉為國民黨在台南這塊鐵板「綠地」參與市議員、立委等選戰，尤其是面對陳亭妃這樣的強大對手，卻絲毫不懼戰，其勇氣、毅力與其展現的鬥志，令人激賞，可望成為國民黨重點培養的政治人才。

▲2024總統、立委大選，台南市立委部分全壘打，民進黨6席立委全上，仍在意料之中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市第四選區有3人參選，爭取連任的民進黨林宜瑾，與以無黨籍參選的前台南市議長李全教廝殺，李全教以民進黨執政無能、黑金勾結為主要選戰策略，主訴下架民進黨，並凸顯民進黨台南市立委均是黨意大於民意，並未積極爭取維護台南市民權益。

而林宜瑾在選前爆出介入他人婚姻，引發所謂桃色立委的熱論，林宜瑾當機立斷，蒐證後在律師陪同下前往台南地檢署按鈴提告公然侮辱、誹謗，反控李全教抹黑作戰太超過，讓此一議題無法發揮，最終讓李全教敗選飲恨。

▲2024總統、立委大選，台南市立委部分全壘打，民進黨6席立委全上，仍在意料之中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市第五選區有3人參選，原本以爭取連任的民進黨林俊憲，與國民黨市議員王家貞對壘，但因王家貞受助理費官司，原被判刑可易科罰金或緩刑的她，選擇緩刑，卻讓2023年新修的選罷法阻斷她問鼎國會的資格（受緩刑在緩刑期間不得參選的規定），硬生生在選前止步。

王家貞雖做出、抗告、假處分等諸多手段企圖脫困，但最終仍落得殘念的窘境，讓原本就佔盡優勢的林俊憲，在選前就獲得「保送」資格，台南市第五選區等於同額競選，在13日開票半個多小時後，林俊憲自行宣布當選，第3度連任成功，成為全國第一位新科立委。

▲2024總統、立委大選，台南市立委部分全壘打，民進黨6席立委全上，仍在意料之中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市第六選區有3人參選，爭取連任的民進黨王定宇、國民黨原不分區立委陳以信及有地表最強的里長之稱、前龍崎里長陳永和等3強相爭。

惟王定宇在深綠選民的強烈認同支持下，大勝陳以信與陳永和2名對手，成功挑戰「三連霸」。陳以信、陳永和也不是弱者，分別拿下5萬多、3萬多的選票，尤其是陳永和以無黨籍參選，在沒有政黨及地方派系奥援下，憑藉個人政治理想與熱情，走到最後可說雖敗猶榮，說他是名強者並不為過。

台南市立委選戰雖落幕，除6席勝選連任的民進黨立委值得恭賀外，其他所有參選立委的候選人，也各自憑藉所能，打完這場選戰，其理想、熱忱、毅力、勇氣，都值得肯定嘉許。

►►►看更多－－總統大選與立委開票專區

ET快訊
立委當選名單一次看！　藍成最大黨
超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姐」問鼎2
分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成
賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」
快訊／政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看
快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭
首任閣揆誰來當？　盤點賴清德時代潛在接班佈局
開票結束！賴清德558萬票「三腳督突圍」　當選台灣第16任總
賴清德勝選！台灣大選狂登外媒頭條
分析／努力不夠！北台灣指標激戰區全滅　賴清德沒上任就恐跛腳
分析／新國會「三黨不過半」　游錫堃再拚立院龍頭需靠綠白合作
快訊／蘇巧慧「狂奪9.8萬票」三連霸成功
分析／高雄綠油油！陳其邁領軍「八仙過海」　他親解密致勝關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國會迎新格局「老將也落馬」　綠桃園台中全崩盤、嘉義以南全壘打

學者指侯友宜輸在沒拉高年輕票　直言：當侯被提名時就大勢底定

2024立委當選名單一次看！　藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞領軍！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

國會迎新格局「老將也落馬」　綠桃園台中全崩盤、嘉義以南全壘打

學者指侯友宜輸在沒拉高年輕票　直言：當侯被提名時就大勢底定

2024立委當選名單一次看！　藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞領軍！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

國會迎新格局「老將也落馬」　綠桃園台中全崩盤、嘉義以南全壘打

學者指侯友宜輸在沒拉高年輕票　直言：當侯被提名時就大勢底定

陳昆和正向面對選舉結果　偕同競選團隊向群眾致謝感恩

2024立委當選名單一次看！　藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

天冷心肌梗塞患者增！醫示警「睡眠呼吸中止症」恐是關鍵　注意3徵兆

朱駿／台灣政黨板塊是否真成穩定的三足鼎立？

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞領軍！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

歐巴桑聯盟破10萬票　「目前第5大黨」驚呆PTT

出門投票要帶什麼「注意事項一次看」

媒體人預言「大選最終結果」！　曝柯文哲得票超乎預期

快訊／國民黨立委53席！　朱立倫嘆政黨輪替失敗：持續改革反省

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看

藍白不合！鄉民見賴清德領先：早知結果

基進黨票數慘輸「小民歐巴桑聯盟」　一票網友看傻

連3次拿最多！民進黨政黨票再拿第一

更多熱門

相關新聞

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看

今（13）日舉行第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，其中「不分區立委選區」依政黨票比例分配席次，稍早全台1萬7795個投票所都完成開票了，得票率最高的是民主進步黨，中國國民黨次之，台灣民眾黨排第三。而中選會公布的最終結果曝光後，也掀起網友討論。

綠政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

綠政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」

賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」

「賴清德當選」登上《路透社》頭條

「賴清德當選」登上《路透社》頭條

新北第4選區開票結束！吳秉叡10萬票三連霸

新北第4選區開票結束！吳秉叡10萬票三連霸

關鍵字：

2024總統立委台南2024立委選情2024六都立委2024台南市立委、2024總統大選2024賴清德

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面