2024總統、立委大選　台南市民進黨全壘打6席全上　

▲2024總統、立委大選，台南市立委部分全壘打，民進黨6席立委全上，仍在意料之中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



2024總統、立委大選13日順利落幕，台南市總統選情部分，賴清德獲46萬多票，侯友宜22萬多票，柯文哲也突破20萬票，選舉版圖亦隨之改變，綠營與非綠陣營呈現五五波。

立委選情部分一如預期，台南市民進黨6席立委全壘打，全部連任成功，國民黨陳以信挑戰王定宇落敗；國民黨王家貞因緩刑問題喪失參選資格，讓林俊憲「保送」上壘；姚正玉、周宏昌也以巨大差距落選，親藍的無黨立委李全教、陳昆和也落敗。

台南市第一選區共有6人參選，唯仍以爭取連任的民進黨賴惠員、國民黨周宏昌藍綠相爭，但自選戰開打以來，周宏昌知名度嚴重不足，許多人都不知他是候選人，直到國民黨選舉後期，舉辦大型競選活動，介紹國民黨各選區侯選人及親藍以無黨籍候參選的立委侯選人李全教、陳昆和時，才知道有這位侯選人。

藍綠雙方一開始就有很大差距，讓賴惠員輕鬆以對，按著自己的選舉步調打這場選戰，賴惠員的勝選並不意外，周宏昌也藉此選戰提高自己知名度及累積實力，未來大有可為。

台南市第二選區有3人參選，以爭取連任的民進黨郭國文與無黨籍台南市議員陳昆和兩強相爭。從選戰開打以來，郭國文是6席欲連任的民進黨立委中，相對艱苦的一位；陳昆和是律師出身，形象良好，選戰直打郭國文的人品（論文抄襲）、政績不實…，的確起了很大效果，逼得郭國文不得不正視這個強大對手，雖然最後以9萬多票對7萬多票，贏得選戰順利連任，但過程並不輕鬆，也顯示陳昆和的「硬底子」的基層實力。

台南市第三選區有2人參選，爭取連任的民進黨陳亭妃從政26年，此屆順利連任成就五連霸，陳亭妃提出她擔任立委16年以來，爭取超過1200億的基層建設預算，是全國第一名，更獲得國會三大評鑑第一名，每任交出的成績單都相當漂亮，從政累積的基層實力相當堅實難以撼動。

選戰開打以來，對於國民黨籍姚正玉的頻頻出招，陳亭妃均以「冷處理」對待，最終讓以資深媒體人出身的姚正玉，火力有如打在棉花上，難以著力擴大戰局。

姚正玉為國民黨在台南這塊鐵板「綠地」參與市議員、立委等選戰，尤其是面對陳亭妃這樣的強大對手，卻絲毫不懼戰，其勇氣、毅力與其展現的鬥志，令人激賞，可望成為國民黨重點培養的政治人才。

台南市第四選區有3人參選，爭取連任的民進黨林宜瑾，與以無黨籍參選的前台南市議長李全教廝殺，李全教以民進黨執政無能、黑金勾結為主要選戰策略，主訴下架民進黨，並凸顯民進黨台南市立委均是黨意大於民意，並未積極爭取維護台南市民權益。

而林宜瑾在選前爆出介入他人婚姻，引發所謂桃色立委的熱論，林宜瑾當機立斷，蒐證後在律師陪同下前往台南地檢署按鈴提告公然侮辱、誹謗，反控李全教抹黑作戰太超過，讓此一議題無法發揮，最終讓李全教敗選飲恨。

台南市第五選區有3人參選，原本以爭取連任的民進黨林俊憲，與國民黨市議員王家貞對壘，但因王家貞受助理費官司，原被判刑可易科罰金或緩刑的她，選擇緩刑，卻讓2023年新修的選罷法阻斷她問鼎國會的資格（受緩刑在緩刑期間不得參選的規定），硬生生在選前止步。

王家貞雖做出、抗告、假處分等諸多手段企圖脫困，但最終仍落得殘念的窘境，讓原本就佔盡優勢的林俊憲，在選前就獲得「保送」資格，台南市第五選區等於同額競選，在13日開票半個多小時後，林俊憲自行宣布當選，第3度連任成功，成為全國第一位新科立委。

台南市第六選區有3人參選，爭取連任的民進黨王定宇、國民黨原不分區立委陳以信及有地表最強的里長之稱、前龍崎里長陳永和等3強相爭。

惟王定宇在深綠選民的強烈認同支持下，大勝陳以信與陳永和2名對手，成功挑戰「三連霸」。陳以信、陳永和也不是弱者，分別拿下5萬多、3萬多的選票，尤其是陳永和以無黨籍參選，在沒有政黨及地方派系奥援下，憑藉個人政治理想與熱情，走到最後可說雖敗猶榮，說他是名強者並不為過。

台南市立委選戰雖落幕，除6席勝選連任的民進黨立委值得恭賀外，其他所有參選立委的候選人，也各自憑藉所能，打完這場選戰，其理想、熱忱、毅力、勇氣，都值得肯定嘉許。

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