李眉蓁痛批李柏毅「拉黑道救選情」　批和少女喝酒講不清怎當立委

▲李眉蓁提供最新錄音對話，證實無黑道介入，少女媽媽也強調不認識李柏毅。（圖／李眉蓁提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立委第三選區競爭激烈，國民黨立委候選人李眉蓁控民進黨立委候選人李柏毅與未成年少女深夜喝酒，民進黨則反指李眉蓁涉嫌幫派介選，雙方都已按鈴提告自清。李眉蓁今(12日)再批，李柏毅不敢面對與未成年少年喝酒問題，拉黑道救援(選情)、轉移焦點，怎麼當立委？

針對李眉蓁的指控，《ETtoday新聞雲》尚未取得李柏毅的說法。

李眉蓁痛批，李柏毅不是拉黑道救援，就是錯置時空、轉移焦點，完全看不到「了不起，負責」的態度。連一個深夜與未成年少女喝酒問題都講不清、連兒少法都會犯的人，怎麼當立委？

▲李眉蓁昨日到橋頭地檢署按鈴提告議長康裕成、議員湯詠瑜等3人涉嫌違反選罷法。（圖／記者許宥孺翻攝）

李眉蓁再公布一段125秒錄音對話，並喊話李柏毅，別虛構少女媽媽被黑道約喝咖啡很害怕的謊言，當天另有影像足以證實現場沒有黑道老大，媽媽當天輕鬆自在。她心存善念，不願傷害母女2人，但不代表會縱容李柏毅說謊到底。

李眉蓁說，對話內容，媽媽的臉書留言及現場談話，一再強調女兒去年1、2月就被李柏毅約到招待所飲酒，並且徹夜未歸。然而李柏毅卻以「合照時女生已成年，且沒有什麼招待所」來回應。外界質疑當時少女1、2月未成年的事，李柏毅卻拿7月合照已成年來回答，故意錯置時空、混淆視聽，完全是心虛的表現，媽媽心疼女兒不會說謊，但貪戀權勢的新潮流政客會說謊。

▲少女媽媽到李眉蓁臉書留言。（圖／李眉蓁提供）

李眉蓁進一步指出，李柏毅說合照時女生已成年，「且沒有什麼招待所」，她對此提出質疑，認為那張合照的背景看起來就像聲色場所，如果不是招待所，那到底是汽車旅館、KTV還是哪裡？請李柏毅誠實交代。

最後李眉蓁再次向康裕成、湯詠瑜及民進黨女議員喊話，這件事涉及未成年少女保護問題，真的要選擇違背良知，替一個可能玩弄女性的新潮流政客背書嗎？你們的律師專業、婦女保護意識，真允許你們這樣道德淪喪嗎？如果你們真的不站在女權這邊，選擇站在噁心大人那邊，歷史會永遠記住你們。

▲李眉蓁痛批民進黨女議員違背良知、不站在女權這邊。（圖／記者許宥孺翻攝）

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