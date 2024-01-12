凱道35萬人大跳「炸裂舞」　柯文哲傻笑愣在台上⋯急推高虹安到最前面

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲12日於凱達格蘭大道舉辦「凱道公民之夜」造勢活動，民眾黨最後統計現場35萬人、線上32萬人，並於最後在舞台前一同大跳柯粉自製音樂並改編的「炸裂舞」，只見柯文哲略為尷尬不敢跟著跳，還把被說撞臉啦啦隊女神李多慧的新竹市長高虹安推到舞台前方跳。

▲民眾黨選前之夜，吳欣盈、高虹安與支持者跳炸裂舞。（圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲自2日啟動全台車掃時，有柯粉開始改編啦啦隊應援曲「炸裂」，並於柯文哲每場車掃休息點或中南部造勢時，大跳該首舞蹈，並喊出「票投一號柯文哲」等口號；但每次都是吳欣盈跟民眾跳得很開心，而柯文哲則未跟著跳，日前在KP TV直播時，被發言人陳智菡鼓舞跳「炸裂舞」，柯文哲則趕緊回絕。

柯文哲12日晚間於凱達格蘭大道造勢，並約於晚上9時30分左右進行致詞，當時支持者早已滿出景福門以外，且蔓延「阿茲卡線」，塞滿仁愛路、信義路、中山南路，使主辦單位最終喊出現場35萬人、線上32萬人，總計67萬人的好成績。

活動最終來到大合唱，柯文哲與吳欣盈等人站在台上，與底下民眾大唱「穩穩地走」，但現場氣氛仍嗨到高點，最後趕在晚上10時造勢活動前5分鐘左右，一群人大跳「炸裂舞」應援。

不過，儘管身邊的人包括妻子陳佩琪在內，都開心的大跳「炸裂舞」，柯文哲仍不為所動地傻笑站在台上，而吳欣盈更一度站到最前方「領舞」；站在柯文哲後方的高虹安看見柯呆站在台上，拉著柯文哲想一起跳，結果反被柯文哲拉到舞台前方跳舞。